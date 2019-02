Nye tiltag skal bekæmpe sorte penge i dansk fodbold

Der bliver i den kommende tid gjort mere for at forhindre, at fodboldklubber lønner spillere med sorte penge.

En undersøgelse foretaget af TV2 Sport beskrev tirsdag, hvordan adskillige spillere fra de lavere danske fodboldrækker kendte til sorte penge.

I en rundspørge er 80 fodboldspillere blevet spurgt til emnet, og 40 fortalte anonymt, at de havde kendskab til eller selv var lønnet med sorte penge.

Det er ikke et nyt fænomen i dansk fodbold, og i Divisionsforeningen har man gjort meget for at komme problemet til livs.

Det fortæller Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, og man er på vej til at gøre endnu mere i den kommende tid.

- Vi har nogle ting i støbeskeen. En af de nærmeste dage kommer der et nyt cirkulære, som gør, at man ved økonomiske uregelmæssigheder kan få inddraget sin tilladelse til at skrive kontrakter.

- Og vi har netop som et incitament i 2. division indført, at en del af de fælles indtægter fordeles efter nogle forskellige parametre, hvoraf et af dem bliver det antal kontrakter, klubberne har.

- Det giver altså en bonus at have kontraktspillere, siger Claus Thomsen.

Tiltagene har til formål at gøre det mindre attraktivt at benytte sig af sorte penge.

I forvejen er der flere krav, der skal fjerne lysten til at foretage den slags ulovligheder.

- Vi har gjort en række forskellige forebyggende ting og prøver til stadighed at udvikle dem.

- I 1. division er der nu et krav til en kontraktsum, man skal have. På den måde tvinger man en stor del af klubbernes budgetter ind i et gennemsigtigt kredsløb, siger Claus Thomsen.

Undersøgelsen viste, at det primært er i 2. division, at de sorte penge florerer. Og i den række er der også sket noget.

- I 2. division har vi indført en række oplysningskrav omkring budget, ansatte og talentudvikling. Det er noget, bestyrelserne i klubberne skriver under på, så de har hænderne på kogepladen.

- Det skaber en gennemsigtighed, der gør, at hvis for eksempel de sportslige resultater er helt ude af proportioner med lønbudgetterne eller andet, så vil det fremtræde.

- Det er også i den retning, vi har fået råd, når vi har søgt professionel rådgivning på området, siger Claus Thomsen.

Han nedtoner dog generelt problemet med sorte penge i dansk fodbold.

- Vi er ikke overraskede over, at hvis man spørger 80, så er der 40, der har hørt om noget.

- Man kunne nok finde andre brancher, hvor man kunne finde 80 ud af 80, der havde hørt om noget, hvis man spurgte. Men ét tilfælde er ét for meget.

- Vi synes ikke, at det peger på et eksploderende problem. Tværtimod er vores indtryk, at vi har gjort meget over for det, og at det virker, siger direktøren.