Vinderen af søndagens finale på Ring Djursland i Super GT er efterfølgende blevet udelukket fra finalen. Det betyder, at de to kørere fra det fynske Flexlease-team topper stillingen i teamets første år i serien.

Motorsport: Som omtalt i Sport Fyn, søndag, blev det en dramatisk finale i Super GT Danmark-serien 2019 på Ring Djursland med flere sammenstød og tvivlsomme episoder. Martin Andersen fra Andersen Motorsport endte umiiddelbart med at vinde finalen med Kevin Rossel som toer og Christian Sørensen som treer - begge fra det fynske Team Flexlease.nu/Strøjer Tegl.

Men finalen har fået et overraskende efterspil. I teknisk kontrol har det vist sig, at der var en uoverensstemmelse i forhold til et tillæg til reglementet for Martin Andersen, der derfor rent teknisk er blevet udelukket for finalen.

Dermed får Kevin Rossel vinderpokalen, Christian Sørensen rykker et trin op og noteres for andenpladsen, mens tredjepladsen går til Frederik Nymark fra Nymark Racing, der har Michael Outzen, Ringe, som teamchef.

Udviklingen betyder også, at Flexlease-teamet, der i år debuterer i serien og har John Nielsen som teamchef, er helt på toppen - både med teamets to kørere placeret i spidsen af den individuelle, samlede stilling og som nummer et i kampen om teammesterskabet.

Den samlede stilling efter fire af de i alt syv afdelinger i GT Danmark-serien er således, at Kevin Rossel har 298 point, Christian Sørensen 282 point og Martin Andersen 280 point på de tre første pladser.

Men det er altså så tæt, at meget kan ske i seriens sidste tre afdelinger. Næste afdeling køres den 3. og 4. august i forbindelse med Copenhagen Historic Grandprix i Bellahøj ved København.

Nymark Racing har haft en svær start på sæsonen, men Frederik Nymark kom altså på podiet på Ring Djursland og ligger nu nummer ni i den samlede stilling med 193 point.