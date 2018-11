Ny remis sender VM-skakfinale i omspil

Verdensmesterskabet i skak skal afgøres i omspil onsdag.

Det står klart, efter at 12. og sidste parti i kampen om VM-titlen mellem norske Magnus Carlsen og amerikanske Fabiano Caruana mandag endte med endnu en remis.

Dermed er alle partier endt med remis for første gang i VM-historien.

Onsdag vil der i første omgang blive spillet fire partier hurtigskak, hvor hver spiller har 25 minutter til at lave sine træk.

Ender de uden en vinder, skal der spilles lynskak. Her har hver spiller fem minutter.

Hvis det også ender med remis, spilles der armageddon, hvor spilleren med hvide brikker har fem minutter, mens spilleren med sorte brikker har fire minutter. Spilles der også her til remis, vil spilleren med de sorte brikker blive kåret som vinder.

Caruana havde fordel ved at have hvide brikker i mandagens parti. Amerikaneren har tidligere presset den forsvarende norske verdensmester med disse og gik igen mandag efter sejren.

Partiet sluttede efter 31 træk. Her tilbød Carlsen remis, og det sagde Caruana ja til, selv om det overraskede ham lidt.

- Jeg forventede ikke en remis på det tidspunkt, siger amerikaneren efter partiet til norske NRK.

At der nu skal omspil til for at finde en vinder, kan vise sig at være en fordel for norske Carlsen.

Han har vundet alle ni omspil, han har deltaget i siden 2007. Sidste år vandt han for tredje gang verdensmesterskabet i lynskak.

Nordmanden vandt verdensmesterskabet i skak i 2013 og har forsvaret det de sidste to gange, han er blevet udfordret. Det skete senest i 2016, hvor russiske Sergey Karjakin blev besejret efter omspil.