Ny rekord på cykelbanen i Odense: Nu har Martin Toft Madsen igen timerekorden

Verdens hurtigste

Verdensrekorden for at køre længst på en cykel på en time tilhører belgieren Victor Campenaerts. Lotto-Soudal-rytteren kørte som den første i verden over 55 kilometer, da han 16. april i år i Mexicos tynde luft i byen Aguascalientes i 1888 meters højde kørte 55,089 km på en time.Den tidligere verdensrekord tilhørte britiske Bradley Wiggins, der kørte 54,526 km i London i 2015.



Den første verdensrekord anerkendt af det internationale cykelforbund (nu UCI) blev sat af franskmanden Henri Desgrange, der kørte 35,325 km på en time i Paris 11. maj 1893. Den franske cykelrytter var også redaktør af bladet L'Auto, som startede Tour de France i 1903.