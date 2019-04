Svømning: Forud for A-finalerne søndag ved Danish Open/DM Junior 2019 i Taastrup Svømmehal blev en nyoprettet pris i Dansk Svømmeunion, Ragnhild prisen, givet til en af Danmarks største svømmeprofiler, fynske Rikke Møller Pedersen, der indstillede sin internationale karriere tidligere på året.

Foruden Rikke Møller Pedersen blev også en af dansk svømmesports ildsjæle, stævnekoordinator Peter Møller Nielsen, hædret med samme pris. Det var tidligere mangeårige formand og i dag æresmedlem i Dansk Svømmeunion, Kaj Aagaard, der stod for overrækkelse af prisen til Rikke Møller Pedersen. Han sagde blandt andet: - Du har gjort en forskel i din klub, for dine hold på klubniveau såvel som på det Nationale Træningscenter samt på landsholdet. Du har påtaget dig ansvar for dine kammerater som deres repræsentant i udvalg og fora, hvor der skulle tages beslutninger, og du har samtidig været en god kammerat. I din lange karriere har du været en eminent rollemodel for mange jævnaldrende og yngre svømmere. Vi har set dig smilende, glad og dybt skuffet og med stærke følelser. Du har altid optrådt loyalt, positiv og med stor værdighed. Kaj Aagaard kommenterede på udvalgte resultater fra den fynske svømmers karriere. Blandt andet naturligvis verdensrekorden i 200 meter bryst, som danskeren satte tilbage i 2013 ved VM i Barcelona. Rekordtiden - 2.19,11 - er den første danske verdensrekord i 61 år i en olympisk disciplin. Og så er den fortsat gældende her snart seks år efter. Sideløbende med sin flotte svømmekarriere har Rikke Møller Pedersen videreuddannet sig til erhvervsbachelor i leisure management.

- Rikke, du fortjener om nogen at modtage den første uddeling af Ragnhild prisen. Du er en stor idrætspersonlighed og har stærke menneskelige egenskaber. Det er de egenskaber, du skal bruge fremover. Jeg er fuld af fortrøstning over din videre vej gennem livet. Tak for din flotte karriere som aktiv i Dansk Svømmeunion, lød det fra Kaj Aagaard. Talen blev modtaget med stor applaus i svømmehallen, og Rikke Møller Pedersen takkede for anerkendelsen.