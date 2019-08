Ny fanfavorit: Odense elsker Sander

Med sit fjerde mål i OB-trøjen sørgede norske Sander Svendsen for, at OB fredag aften hentede tre point hjemme mod Randers.

FODBOLD: Det var allerede under opvarmningen tydeligt, at man i Odense har store forventninger til det norske nyindkøb Sander Svendsen, som blev mødt med store bifald fra lægterne på Odense Stadion. Den 22-årige angriber har da også fået en bragende start på superligakarrieren, hvor det er blevet til tre scoringer i de første tre kampe for striberne. I fredagens superligakamp mod Randers FC havde OB-træneren Jakob Michelsen for første gang fundet plads til nordmanden blandt de startende elleve på hjemmebanen i Odense. Sander Svendsen dannede således angrebsduo med Bashkim Kadrii i en 3-5-2 opstilling. Det var tydeligt fra kampens start, hvad Jakob Michelsens plan med de to dynamiske angribere var. Sander Svendsen og Bashkim Kadrii lå aldrig langt fra hinanden, hvorfra de undervejs i kampen vekslede mellem at søge ned i banen for at modtage bolden eller løbe dybt.

God på jorden, svært i luften På papiret var Sander Svendsen placeret i venstresiden, men nordmanden tog som udgangspunkt sine løb i højresiden, hvilket betød, at han igennem hele første halvleg tog mange nærkampe med Randers' anfører Erik Marxen. I denne direkte duel var det tydeligt fra start, hvilket element de to kombattanter hver især foretræk. Erik Marxen tog sig af duellerne i luften, imens Sander Svendsen i flere omgange lykkedes med at rive sig fri fra sin direkte modstander, når bolden rullede langs jorden. Et godt eksempel på dette kom efter 16 minutters spil, hvor Sander Svendsen vendte elegant af på Erik Marxen, hvorefter nordmanden fandt Ryan Johnson Laursen på højrekanten. Sander Svendsen søgte selv mod forreste stolpe, men Randers-forsvaret kom først på bolden i luften og afviste det høje indlæg. Små otte minutter senere opstod samme duel mellem Sander Svendsen og Erik Marxen midt på banen. Her lykkedes det igen nordmanden at vende af på Randers-manden, der valgte at tage nordmandens støtteben i en situation, der nok burde have givet frispark til OB-spilleren. Første halvlegs Svendsen-højdepunkt kom i det 42. minut, hvor angriberen modtog bolden på kanten af feltet, hvorefter han med et godt skud tvang Randers målmand, Patrik Carlgren, ud i en flot redning helt oppe i modsatte hjørne af målet.

Randers-koks og odenseansk jubel Trods en svær første halvleg for nordmanden, der flere gange opportunistisk søgte dybt eller mod bolden, blev anden halvleg hurtigt mere vellykket. Anden halvleg var således kun få minutter gammel, da Erik Marxen i Randers-forsvaret lavede en kæmpe opspilsfejl, der sendte bolden i fødderne på Bashkim Kadrii, som drev bolden ind under Randers-målet, hvorefter han lagde bolden på tværs til Sander Svendsen, der efter et par berøringer let kunne gøre det til 1-0 til hjemmeholdet efter 50 minutter. Efter OB-målet forsøgte Randers at komme længere frem på banen. Det betød, at Sander Svendsen og Bashkim Kadrii ofte modtog svære bolde i ingenmandsland. Nordmanden viste dog flere prøver på sin gode teknik med benene såvel som hovedet, da det lykkedes ham i et par omgange at holde fast i bolden eller få den flækket videre til en fremadstormende medspiller. Efter 74 minutter sluttede nordmandens aften dog, da han efter en duel signalerede til OB-bænken, at der var problemer med venstrebenet. Sander Svendsen blev derfor kort efter erstattet af debutanten Issam Jebali. Det var et tydeligt tilfreds Odense Stadion, der klappede nordmanden af banen til manifestationen "Sander - Odense elsker dig!". Sander Svendsens fjerde mål i OB-trøjen blev kampens eneste, og OB kunne derfor hæve de tre point, der foreløbig rækker til en tredjeplads i Superligaen, inden resten af rundens kampe spilles de kommende dage.