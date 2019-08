Ny dato: Marstals pokalbrag mod AGF flyttes

AGF har fået udtaget flere landsholdsspillere og har derfor ret til at få pokalkampen på Ærø mod Marstal/Rise flyttet til et senere tidspunkt. Derfor spilles kampen formentlig onsdag 11. september eller torsdag 12. september.

Fodbold: Ærøboerne må vente en uges tid på årets kamp på Marstal Stadion. Pokalkampen i 2. runde mod superligaholdet AGF bliver flyttet til ugen efter den først fastsatte dato. Tidligere på ugen meldte DBU på hjemmesiden under kampprogrammet for pokalturneringen, at kampen skulle spilles torsdag 5. september kl. 17.15, men den dato bliver ændret til formentlig onsdag 11. september eller torsdag 12. september.

AGF har fået udtaget flere landsholdsspillere til landskampe, der skal afvikles i den uge, hvor pokalkampen stod til at skulle blive spillet, og så har klubben ret til at få flyttet kampen. Den ret har AGF benyttet sig af, så superligaklubben i Aarhus tager bestemt ikke let på opgaven mod Ærøs fynsseriehold.

Over for Sport Fyn bekræfter både AGF og Divisionsforeningen, der står for turneringsadministrationen, at AGF har anmodet om at få flyttet kampen, og det ønske bliver efterkommet, erfarer Sport Fyn.

De forskellige landshold bliver udtaget i disse dage, og AGF har landsholdsspillere i forsvarsspilleren Alex Gersbach og midtbanespilleren Mustafa Amini, begge fra Australien, og angriber Mustapha Bundu fra Sierra Leone. Dertil kommer muligheden for at få spillere udtaget til diverse ungdomslandshold.

- Sidste nyt i forhold til pokalkampen. Det bliver enten onsdag 11. eller torsdag 12. september pga. AGF's landsholdsspillere, skriver Marstal/Rises træner, Per Juel, i et opslag på Facebook-gruppen for Marstal/Rises fodboldhold.

Divisionsforeningen bekræfter, at man er i dialog med de to klubber om at flytte kampen, men den endelige dato kan man først melde ud, når man har fået en endelig tilbagemelding fra de to klubber.