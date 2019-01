Ny amerikaner på plads: Svendborg Rabbits har alle mand klar til topopgør

- Det bliver godt for Derrick at få en kamp sammen med sine holdkammerater mod Bakken Bears, så spillerne kan komme op i omdrejninger igen, inden vi skal spille den vigtige pokalkamp mod Randers, siger Rabbits-direktøren.

Svendborg Rabbits indgik før jul kontrakt for resten af sæsonen med den tidligere Horsens-guard Derrick Wilson, og han har fået spilletilladelsen i orden, så han er klar til debut for Rabbits mod Bakken Bears. Den amerikanske topscorer Jeremiah Ingram, der sad ude med en skadet lyske i den sidste kamp inden jul mod BMS Herlev Wolfpack, har også trænet med de seneste dage, så træner Lukas Varga har alle mand klar til kamp.

Basketball: Det bliver et Svendborg Rabbits-hold i stærkeste opstilling, som efter en lang julepause er klar til at skyde det nye år i gang med to højprofilerede matcher:

Europæisk tophold

I første omgang gælder det for Rabbits om at forsøge at skabe overraskelsen mod ligaens suveræne førerhold. Bakken Bears har vundet alle otte kampe, holdet har spillet i FIBA Europe Cup.

- Bakken Bears er rangeret som nummer et på FIBA's power ranking, så det viser noget om, hvilket klassehold vi skal møde. Vi skal spille op til vores ypperste for at kunne matche Bakken, siger Troels Mortensen.

- Vi skal gerne have et par stykker, der leverer op mod 20 point, og så skal vi gerne have fem spillere, der scorer over 10 point. Men det bliver svært mod Bakken Bears, der i snit scorer 105 point pr. kamp og vinder deres kampe med 25 point i snit, siger Troels Mortensen.

Det er anden gang, de to hold mødes i denne sæson. Da Bakken Bears for to måneder siden gæstede Svendborg, blev det en knusende sejr på 100-70. Men siden har Bakken dog tabt en enkelt kamp, da Randers Cimbria for en måned siden vandt 107-103 hjemme. I den seneste kamp 30. december vandt Bakken kun med 79-67 ude over Næstved. I den kamp blev Michel Diouf og Tobin Carberry topscorere med hver 17 point.

Svendborg Rabbits er på tredjepladsen med 18 point, to point foran Næstved og Randers. Bakken Bears topper ligaen med 24 point foran Horsens med 22 point.