Ny Viborg-nedtur åbner oprykningskamp på vid gab

Kampen om den direkte oprykningsplads til Superligaen er åbnet på vid gab i 1. division.

Søndag fulgte Viborgs førerhold op på nederlaget til Næstved i forårspremieren med endnu et nederlag, da bundholdet Hvidovre på udebane slog holdet fra domkirkebyen med 2-0.

Kim Aabech og Frederik Emil Andersen scorede Hvidovres mål mod Viborg, der også blev ramt af en udvisning til Andreas Albers midtvejs i anden halvleg.

Dermed har Viborgs fire nærmeste konkurrenter fra Silkeborg, Fredericia, Nykøbing FC og Næstved halet fire point ind på førerholdet på bare to spillerunder i 2019.

Viborg har 35 point og holder nu blot Silkeborg bag sig i kraft af en bedre målscore. Silkeborg spillede søndag 0-0 ude mod Næstved.

Bag Viborg og Silkeborg er det tæt i tabellen med tre hold på 33 point. Ud over Næstved er det Fredericia og Nykøbing FC.

Fredericia hentede forårets første sejr, da Dennis Høegh ti minutter før slutfløjt scorede sejrsmålet til 1-0 i en hjemmesejr over FC Helsingør.

På eget græs spillede Nykøbing 1-1 mod HB Køge, der indtager sjettepladsen med 29 point.

Mens vinderen af 1. division rykker direkte i Superligaen, så får nummer to og tre også chancen for at sikre sig oprykning i direkte dueller mod to af holdene fra Superligaen.