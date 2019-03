Ny Vejle-træner henter sent point i debut mod Vendsyssel

Vejle fik lørdag et enkelt point hjemme mod Vendsyssel FF, da Gustaf Nilsson i overtiden scorede til 1-1.

Constantin Galca så længe ud til at få en skidt start som Vejle-træner.

En scoring i overtiden af Vejles Gustaf Nilsson sikrede dog hjemmeholdet 1-1 mod Vendsyssel FF i Superligaen lørdag.

Dermed fik den rumænske Vejle-træner reddet lidt af æren, da gæsterne længe så ud til at hente de tre point, men et tungt pres gav pote til sidst for Vejle i en ellers chancefattig kamp.

Vejle ligger trods den sene udligning fortsat sidst med to point op til Vendsyssel på 12.-pladsen.

Før dagens opgør havde Vejle ikke tabt til Vendsyssel i de seneste fem kampe, men det kunne generelt ikke ses på banen.

I kampens indledning tog Vejle dog initiativet med bolden, mens gæsterne stillede sig tilbage og lurede på kontra, og den plan lykkedes for Vendsyssel.

Vejle havde problemer i opspillet, og det udnyttede Vendsyssel allerede efter otte minutter.

Vejle mistede bolden på midten af egen banehalvdel, og efter klumpspil i feltet stod Moses Opondo fri, og bragte gæsterne foran 1-0.

Det samme skete nogle minutter senere, hvor Moses Opondo igen stod fri ved bageste stolpe. Denne gang headede han dog ind i en forsvarsspiller fra Vejle.

Hjemmeholdets forsvar så usikkert ud i første halvleg og havde svært ved at tilspille sig de store chancer, selv om Vejle havde bolden mest.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg, og Vejle forsøgte at lægge et tryk på Vendsyssel og havde bolden mest.

Med indskiftningen af Gustaf Nilsson efter en times spil havde Vejle fire angribere på banen.

Vejle havde stadig svært ved at kreere chancer, og Vendsyssel så ud som om, holdet var godt tilfreds med resultatet.

Reelt set var der ikke en eneste målchance til nogen af holdene i anden halvleg, men Vejle trykkede Vendsyssel i bund til sidst, hvor indskiftede Gustaf Nilsson så sikrede det ene point med sin sene scoring.

I den sidste runde af gruppespillet skal Vejle til Esbjerg, mens Vendsyssel tager imod FC Nordsjælland.