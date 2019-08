Ny Odense Q-chef tror på top seks

- Vi vil komme struktureret på banen med en klar plan for, hvordan vi vil spille de 90 minutter plus det løse, siger cheftræneren.

Cheftræneren vil ikke udpege de konkrete spilsituationer, som Odense Q har forberedt til lørdagens kamp, men han løfter dog alligevel lidt sløret for, hvad tilskuerne ved Marienlystcentret kan vente sig.

- Det bliver en spændende opgave mod BSF. Det er ingen hemmelighed, at de har noget mere rutine fra den bedste række, men vi vil ikke komme ud som underdogs, der ikke tror på sejren, siger Steen Hansen

Odense Q blev således nummer to i kvalifikationsrækken, hvor de kun var bedre end lokalrivalerne fra Næsby i den samlede målscore, hvilket betød, at Næsby blev forvist til tredjepladsen og dermed missede det fineste selskab i dansk kvindefodbold.

FODBOLD: Det var på et hængende hår, at Odenses bedste kvindelige fodboldhold sikrede sig billetten til den kommende sæson i landets bedste kvinderække.

Tilgang: Lykke Kildegaard (Kolding Q). Afgang: Ingen. Træner: Steen Hansen, der i sidste sæson var assistent for Morten Christiansen. Steen Hansen har tidligere trænet Herlufsholms bedste kvindehold. Placering sidste sæson: Nummer 2 i Kvalifikationsrækken med 19 point i 10 kampe.

Kun én tilgang

Grobunden for en solid organisation er da også lagt. Ifølge Steen Hansen har der ikke været de store udskifter for Odense Q i sommerpausen.

- Vi har ikke haft nogle spillerafgange endnu, og foruden en håndfuld unge spillere - som er rykket op fra vores ungdomstrup - så er det kun Lykke Kildegaard, som er blevet tilknyttet hen over sommeren, fortæller Steen Hansen.

22-årige Lykke Kildegaard har senest optrådt for Kolding Q, og Steen Hansen glæder sig over, at offensivspilleren har tilsluttet sig Odense Q.

- Lykke er en spændende spiller, som kan spille både på den offensive midtbane og i angrebet. Der vil helt sikkert komme nogle kampe i den kommende sæson, hvor vi kan få brug for hendes evner, siger cheftræneren.

Steen Hansen forventer, at efterårsæsonen bliver hård, men han tror samtidig på sine spillere.

- Målsætningen er top-seks og dermed overlevelse. Men tiden vil vise, om vi i løbet af efteråret skal revidere det. Men jeg tror på, at det kan lykkes, fortæller Steen Hansen.

Der er kickoff mellem Odense Q og BSF lørdag klokken 13.00 på kunstgræsset ved Marienlyscenteret.