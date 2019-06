Ny Næsby-fadæse lurer

FODBOLD: Mens Næsby Boldklub jubler over oprykningen til 2. division, så truer andre sager med at skygge for den præstation.

For nylig blev klubbens andethold i Fynsserien degraderet til serie 1 få timer efter, at holdet ellers havde reddet sig i en midtuge-kamp mod OB. Men det viste sig, at klubben havde brugt spilleren Marcus de Claville Berthelsen ulovligt i den pågældende kamp. Derfor blev resultatet 3-2 til Næsby ændret til 3-0 til OB på skrivebordet, og så var Næsby rykket ned.

Nu viser det sig, at Næsby også har glemt at tilmelde sig DBU's pokalturnering Sydbank Pokalen og derfor formentlig ikke er med i hatten, når der den 2. juli trækkes lod til første landsdækkende hovedrunde.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det er fordi, de har glemt at tilmelde sig, men Næsby er i hvert fald ikke blandt de kvalificerede hold som DBU Fyn har sendt til os, og som Danmarksseriehold i den forgangne sæson, skal de kvalificere sig til de afsluttende runder (red.: hovedturneringen), meddeler Anders Radén-Rygaard, der er marketing manager for Sydbank Pokalen.

Ved en gennemgang af resultaterne af DBU Fyns indledende runder står det klart, at Næsby ikke har været tilmeldt, for klubben har ikke spillet kampe hidtil i pokalturneringen.

Næsbys sportschef Jonas Melchior Hansen erkender, at noget er gået galt.

- Vi har været divisionsklub i 14 år og der sker hele tiden forandringer, så der kan være gået noget galt i tilmeldingen. Men det der fylder hos os lige nu er, at Fynsserie-holdet er rykket ned. Det har vi langt større fokus på. Pokalturneringen er hyggelig og sjov, men vi har ikke haft behov for de kampe i foråret, siger han til Sport Fyn.

Det er endnu uklart, om Næsby er i dialog med DBU om forglemmelsen.

- Det kunne være gode kampe at få nu, tilføjer Jonas Melchior Hansen.