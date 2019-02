Ny Haas-racer imponerer Magnussen efter første test

Den danske racerkører Kevin Magnussen testede tirsdag sin nye Haas-racer for første gang i en officiel Formel 1-test, og danskeren har fået et positivt indtryk af raceren.

Det siger han til B.T. efter tirsdagens test, hvor Kevin Magnussen satte den tredjehurtigste omgangstid af alle.

- Jeg nåede at få en god fornemmelse af bilen. Den opfører sig godt, og der er ingen kedelige overraskelser - det ser godt ud.

- Fordi vi har kørt flere omgange, vil jeg sige, at det på nuværende tidspunkt ser bedre ud end sidste år ved samme tid. Vi er ret tilfredse med 2019-sæsonen indtil nu, siger Kevin Magnussen til avisen.

Over for Formel 1's hjemmeside deler han også roser ud til raceren, der bærer navnet VF19.

- De første indtryk er gode. Der er ingen store problemer eller uoverensstemmelser. Den er fin at køre i, og den er forudsigelig. Det er to vigtige ting, når man sætter sig ind i en ny bil, for man må ikke føle sig ukomfortabel, siger Magnussen.

Han nåede selv at køre 59 omgange i raceren. Siden overlod han raceren til Haas-reserven Pietro Fittipaldi i de sidste to timer af tirsdagens test i Barcelona.

Det skyldtes et problem med Magnussens nakkestøtte, men danskeren forsikrer, at problemet er let at løse.

Formel 1-feltet tester igen onsdag og torsdag. Det forventes, at Romain Grosjean sidder i Haas-raceren onsdag, mens Kevin Magnussen formentlig må vente til torsdag med at teste igen.