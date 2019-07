Ny GOG-målmand pillede pynten af Danmark

Danmark led lørdag sit første nederlag ved VM-slutrunden for U21 i Spanien, da Island vandt 25-22. Storspil af Viktor Gisli Hallgrimsson i islændingenes mål. GOG har skrevet treårig kontrakt med netop Hallgrimsson.

Håndbold: Der er forskel på at stå som målmand i en VM-slutrunde for U21 - og så konstant at skulle møde de bedste danske ligaangribere og europæiske storspillere i Champions League.

Alligevel kan man ikke lade være med at tænke den tanke, at GOG har gjort et decideret kup med klubbens treårig aftale med det islandske supertalent mellem stængerne, 19-årige Viktor Gisli Hallgrimsson.

Danmark led lørdag aften sit første nederlag ved VM-slutrunden for U21 i Galicien, Spanien, da de rød-hvide tabte 22-25 til Island efter at have været bagud med 9-13 ved pausen. En stor del af årsagen til det danske nederlag hed netop Hallgrimsson, der i øvrigt også ganske fortjent blev "kampens spiller".

Mere om det islandske stortalent senere.

Men først er det vigtigt at understrege, at Danmark er videre til næste uges slutkampe ved slutrunden i det spanske. De rød-hvide har ligesom Island seks point i gruppe D og møder mandag svage Chile, der godt nok søndag vandt 25-22 over Argentina. Det er danskernes sidste gruppekamp.

Sport Fyn tror på, at Danmark er ret så sikker på avancement til torsdagens kvartfinalerunde. I ottendedelsfinalen er mulige modstandere blandt andet Kroatien og Portugal.