Ny Brøndby-gyser i Horsens: Vi skal slette grimt aftryk

Brøndby lå lunt i svinget til at snuppe det danske mesterskab i sidste sæson, men i næstsidste runde smed de blå-gule det hele på gulvet.

I en voldsomt hektisk affære lukkede Brøndby to mål ind sent i kampen mod AC Horsens og måtte derfor nøjes med uafgjort - og det endte med at sende guldmedaljerne til FC Midtjylland.

Nu skal Brøndby igen spille en altafgørende kamp i Horsens. Det sker næste søndag, hvor Brøndby er i fare for at miste sin plads i Superligaens mesterskabsspil.

Og den katastrofale kamp sidste år spøger stadig hos Brøndby - det er cheftræner Martin Retov bevidst om.

- Jeg skal selvfølgelig bruge noget af den kommende uge på at få slettet det grimme aftryk, vi fik derovre sidste år.

- Det er en helt ny fodboldkamp, som gælder noget helt andet, og det skal vi være bevidste om, siger Martin Retov.

Cheftræneren hæfter sig især ved én ting inden neglebideren i Horsens.

- Der er mange spillere i truppen nu, der ikke var med sidste år, og det er den indgangsvinkel, jeg vil bruge. Det er et nyt år, og vi kan ikke bruge den kamp til noget.

Han mener, at der er forskel på den situation, Brøndby står i nu og den, klubben stod i sidste år - og det er ikke nødvendigvis på en god måde.

- Det er ikke det samme pres, som når man spiller om guld og sølv. Det her er et resultat af, at vi ikke har præsteret godt nok, og det andet var en kamp om at opnå et rigtig godt resultat.

- Jeg tror, det vil være sværere at håndtere, og det skal vi være bevidste om. Vi skal italesætte det over for spillerne, siger Martin Retov.

Simon Tibbling er en af de spillere, der var med i sidste års opgør.

- Det er en ny og vigtig kamp, og det er det, vi koncentrerer os om. Sidste års kamp vil selvfølgelig blive italesat, og det bliver en speciel oplevelse, men vi har lagt den kamp bag os, siger Tibbling.

Brøndby har et hul på to point ned til FC Nordsjælland og AaB på syvende- og ottendepladsen.