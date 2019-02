Ny Brøndby-cheftræner får drømmestart mod Randers

Brøndby vandt søndag aften 2-1 over Randers i Superligaen i Martin Retovs debut som cheftræner for klubben.

Dermed er Brøndby tilbage på Superligaens tredjeplads med tre runder tilbage af grundspillet.

Brøndby fyrede i mandags Alexander Zorniger som cheftræner, og dagen efter blev assistenttræner Martin Retov præsenteret som ny mand i spidsen for holdet.

Hany Mukhtar grundlagde sejren i første halvleg, da han afsluttede et fornemt Brøndby-angreb. Efter pausen gjorde tilbagevendte Kamil Wilczek det til 2-0 med sit Superliga-mål nummer 14 i sæsonen.

I kampens overtid reducerede Andre Rømer til 1-2 for gæsterne, men tættere på kom kronjyderne ikke.

De tre point betyder, at Brøndby er på tredjepladsen i Superligaen med tre point ned til AaB på placeringen lige uden for top-6.

Efter en jævn indledning med løse chancer i begge ender begyndte Brøndby at sætte sig på både spil og chancer.

Efter 27 minutter misbrugte Kamil Wilczek på det skammeligste, da Simon Hedlund spillede ham helt fri foran mål, men polakkens afslutning strøg langt over mål.

Også i anden halvleg lagde Randers fint ud, men efter 63 minutter gik det galt for gæsterne. Erik Marxen blev udvist i forbindelse med, at han nedlagde Simon Hedlund i feltet, og så gjorde Brøndby-topscorer Kamil Wilczek det til 2-0 på straffesparket.

Wilczek var tilbage for de blågule efter at have afsonet tre spilledages karantæne for en voldsom albue mod Vejle i efteråret.

