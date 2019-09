Nul point efter to runder: GOG er under pres efter nyt nederlag

Mesterholdet Aalborg Håndbold vandt igen over GOG, der i rodet og langtrukken kamp lavede for mange elementære fejl. Veteranmålmanden Søren Haagen fik uventet comeback.

Håndbold: 6. juni smed GOG et dansk mesterskab væk i en sydende arena i Gudme, da Aalborg Håndbolds Magnus Saugstrup scorede til Aalborg-sejr 32-31 tre sekunder før tid i den anden DM-finale. Tre måneder og en dag senere tabte GOG igen til Aalborgs mesterhold, der uden at spille sig ud vandt 34-30 over et skadesramt og selvtillidsramt fynsk hold. Sidste sæsons sølvvinder er efter det overraskende premierenederlag til oprykker Fredericia i mandags uden point efter de to første runder, og nu er der pres på GOG før onsdagens lange tur til Mors, hvor Mors-Thy Håndbold tager imod. GOG kom ellers bedst fra start med en nordmand i hopla. Stig Tore Moen scorede tre af de første fem GOG-mål og lagde endvidere op til Oscar Bergendahls scoring til 4-1. Men Stig Tore Moen var i for store perioder af kampen usynlig, selv om den norske højre back sluttede som GOG-topscorer med syv mål på ti forsøg. Hos Aalborg var Sebastian Barthold den eneste, der kunne score i de første otte minutter. Nordmanden scorede de tre første Aalborg-mål, og han blev kampens topscorer med ni mål på ti forsøg. Det nordjyske mesterhold fik for let spillet sig igennem det noget usammenhængende fynske forsvar. Erfarne folk som Mads Christiansen og Henrik Møllgaard kunne uden problemer smide bolden ind bag Viktor Hallgrimsson. Den unge islandske keeper havde kun én redning i det første kvarter og blev midt i første halvleg pillet ud ved stillingen 8-10.

GOG-Aalborg 30-34 (14-14) Håndboldligaen, mændKampens gang: 4-1, 5-5, 8-10, 11-11, 13-12, (14-14), 17-17, 21-19, 23-23, 25-29, 28-32, 30-34.



Mål GOG: Stig Tore Moen 7, Emil Lærke 5, Lasse Møller 5, Odinn Thor Rikhardsson 3, Josef Pujol 3, Emil Jakobsen 3, Arnar Arnarsson 1, Frederik Bo Andersen 1, Oscar Bergendahl 1, Mathias Gidsel 1.



Aalborg: Sebastian Barthold 9, Magnus Saugstrup 6, Henrik Møllgaard 5, Janus Smarason 4, Mads Christiansen 4, Tobias Ellebæk 3, Mark Strandgaard 3.



Bedste spillere: GOG: Stig Tore Moen. Aalborg: Sebastian Barthold.



Udvisninger: GOG: 4. Aalborg: 2.



Dommere: Nicklas Mark Pedersen og Nichlas Nygaard.



Tilskuere: 1410.



Næste kamp: Onsdag 11. september kl. 19.30: Mors-Thy Håndbold-GOG.

GOG's Oscar Bergendahl forsøget ar holde Aalborgs Magnus Saugstrup i Super Cup-kampen i Næstved 27. august, hvor GOG måtte se sig besejret af det regerende mesterhold. GOG skal møde Aalborg to gange i december - i en ligakamp og i en pokalkvartfinale. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Haagen var vågen I stedet kom Søren Haagen ind. Den 45-årige veteran var tidligere end forventet blevet klar efter sin fiberskade i læggen, og banens ældste viste, at han stadig har liganiveau. Haagen havde tre redninger inden halvlegspausen og var medvirkende til, at GOG kunne gå til pause med uafgjort 14-14. Der var dog flere skæverter hos hjemmeholdet, der flere gange havde svært ved at score på kort afstand af Aalborgs målmand Kristian Sæversen. Heller ikke i et tomt mål kunne GOG score. Frederik Bo Andersen præsterede at sende bolden på overliggeren af et tomt mål fra en position et par meter over midterlinjen ved stillingen 14-13. 40 sekunder før halvlegens slutning blev GOG ramt af en tåbelig udvisning til Søren Haagen på grund af for mange spillere på banen, da der var kludder i ind- og udskiftningen i den gule lejr. Det udnyttede Aalborgs Magnus Saugstrup til at udligne til pausestillingen 14-14. GOG kom foran 21-19 efter ti minutters spil af anden halvleg, da Emil Lærke sendte bolden i et tomt mål. Hjemmeholdet kom også foran 23-21, men et kvarter før tid hobede de gule fejl sig op, og tre kostbare minutter, der blev tabt 0-4, afgjorde reelt kampen. Elementære boldtab blev straffet af Aalborg. Både Mark Strandgaard og Magnus Saugstrup scorede i et tomt mål med et halvt minuts mellemrum, og Aalborg kom i front 27-24. Søren Haagen kom ind igen med et kvarter igen uden dog at gøre den store forskel i målet. Veteranen Haagen og den unge islænding Hallgrimsson, der begge fik spilletid i den sidste del af anden halvleg, blev i alt noteret for fire redninger hver. Men Haagens redningsprocent var klart bedre, da han kun havde 11 skud imod sig, mens Hallgrimsson havde 28 skud imod sig.

Lang og rodet halvleg Det nye challenge-system, der fra denne sæson er indført ved tv-kampe, gjorde en lang og rodet anden halvleg endnu længere. Begge trænere brugte deres ret til at bede dommerne om at få kigget kendelser igennem igen, og som i åbningskampen i Fredericia gik challenge-kendelserne GOG imod. GOG-træner Nicolej Krickau fik endda en ekstra challenge, da tv-billederne på den første challenge ikke entydigt kunne afgøre, om Magnus Saugstrups fod var over midterlinjen ved et hurtigt opgiverkast, der førte til scoring 30-26 til Aalborg - en scoring, der blev fastholdt som godkendt. Til gengæld fik Lasse Møller efter en Aalborg-challenge annulleret en scoring til 27-30, da dommerne ved gennemsyn af tv-billeder kunne konstatere, at Møller havde foden plantet i feltet, inden han afsluttede. At han fik et lille skub på vej ind i feltet, så der i stedet måske kunne dømmes straffe, blev der ikke lagt vægt på. Da dommerne oven i challenge-gennemsyn også flere gange af egen drift gik ud til tv-skærmene ved midterlinjen for at se deres egne kendelser igennem, blev det noget af en langtrækker at komme igennem anden halvleg, og kampen mistede sin intensitet. Aalborg cruisede en sikker sejr på 34-30 hjem i en kamp, der modsat DM-finalen for tre måneder siden hurtigt vil være glemt.