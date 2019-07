Nu spøger Juventus i Eriksen-saga

Fodbold: Den fremtidige base i Odense er sikret for familien efter huskøbet i den centrale del af byen, men i mellemtiden skal der trods alt spilles lidt fodbold for den danske landsholdssjerne Christian Eriksen.

Lige nu er Eriksen stadig på kontrakt i Tottenham, men den kontrakt udløber næste sommer, hvor danskeren i givet fald vil være transferfri. Tottenham har efter sigende tilbudt Eriksen en lukrativ forlængelse af kontrakten, så man enten beholder spilleren karrieren ud, eller i det mindste er sikker på at få en fin sum penge ved et eventuelt klubskifte - under løbende kontrakt.

Christian Eriksen har dog længe været rygtet til den spanske hovedstad Madrid, hvor både Real og Atletico har været meldt interesseret i danskeren.

Nu er Juventus angiveligt gået ind i kampen om Eriksens underskrift, melder bold.dk, og ifølge flere internationale medier, blandt andre Corriere dello Sport, Marca og det engelske tabloidmedie The Sun, forhandler Juventus og Tottenham om Eriksen.

Ifølge SportMediaset har Juve-træner Maurizio Sarri specifikt peget på Eriksen som forstærkning til midtbanen.

Tottenham menes at være klar til at sælge, da det ikke tyder på, Eriksen vil forlænge sin kontrakt, som står til at løbe ud om et år, skriver bold.dk.

Der er i øjeblikket en del store klubskifter i svøb, og hver gang de realiseres, frigør det penge til en ny handel, og det kan meget vel være det faktum, som foreløbig har stoppet potentielle Eriksen-handler.

Samtidig er Real Madrid midt i en turbulent tid, hvor træner Zinedine Zidane prøver at få de nye brikker på plads.

Rivalen Atlético Madrid - under træner Diego Simeone - har i mange år stået for en kampbetonet, aggressiv gang fodbold med masser af fight og satsen på dueller, og spørgsmålet er, om Christian Eriksen passer ind i systemet.

Omvendt har Atlético Madrid lige solgt både farlige og teknisk giftige Antoine Griezmann til Barcelona, og det kan åbne for ønske om at hente en kreativ spiller som Eriksen.

Men det hele er ved redaktionens slutning kun spekulationer - indtil der er sat underskrifter - og nu er danskeren sat i forbindelse med både Real og Atlético Madrid, Barcelona og Juventus, plus det løse.

Det er endnu en klar mulighed: At Christian Eriksen forbliver i Tottenham.