Nu får Bendtner fodlænken på og afsoner voldsdom

Det er fra i dag - torsdag 3. januar, at Nicklas Bendtner iført fodlænke skal afsone dommen på 50 dages fængsel for vold.

Tove Moe Dyrhaug, der er daglig leder i danskerens klub, Rosenborg, oplyste inden jul i en mail til Ritzau, at afsoningen sker i København.

Dermed går Bendtner glip af de første træninger i det nye år med holdkammeraterne i Rosenborg, men der er lagt et program for ham, fortæller Dyrhaug til Adresseavisen.

- Der er lagt et konkret træningsprogram for ham i afsoningsperioden, som er udarbejdet af klubben og Nicklas i fællesskab.

- Han kommer til at træne alene og vil blive fulgt af vores sportslige stab. Han vil få mulighed for at træne hver dag, siger Tove Moe Dyrhaug.

Danskerens afsoning slutter 22. februar. Det er stadigvæk tids nok til at kunne komme i form, inden Norges bedste fodboldrække begynder.

Rosenborgs første kamp i Eliteserien i 2019 er 31. marts på udebane mod Bodø/Glimt.

Bendtner blev i Københavns Byret idømt 50 dages fængsel for vold mod en taxachauffør.

I første omgang ankede Bendtner sin voldsdom til landsretten, men han besluttede et par uger senere at acceptere dommen i stedet.

Voldsepisoden fandt sted natten til søndag 9. september i år. Taxichaufføren pådrog sig et dobbelt kæbebrud og blev efterfølgende opereret.

Kort før episoden havde Bendtner og kæresten Philine Roepstorff forladt taxaen uden at betale efter en misforståelse med chaufføren omkring ruten til Bendtners bopæl.

Taxachaufføren satte efter parret for at få sin betaling, og her trådte han på et tidspunkt ud af bilen og kastede en sodavandsdåse mod Bendtner og kæresten uden at ramme.

- Jeg følte mig truet og vidste ikke, hvad der kunne ske med mig og min kæreste, efter at der var blevet kastet ting mod os, forklarede Nicklas Bendtner i retten.

Fodboldspilleren turde ikke gå videre af frygt for et angreb bagfra og valgte i stedet at gå i rask tempo hen mod chaufføren. Her endte han med at slå taxachaufføren med knyttet næve.

- Hensigten var at snakke. Derfor havde jeg hænderne ned langs siden, og da vi løftede armene samtidig, så slog jeg ham. Det var simultant, at vi gjorde det.

- Jeg tror, at jeg slog først på grund af den frygt, der var blevet sat i mig i de foregående minutter, fortalte Bendtner.

Politiets anklager mente desuden, at fodboldspilleren efterfølgende havde sparket taxachaufføren i ansigtet. Men det kastede videooptagelser fra taxaen ikke endegyldig klarhed over.

Byretten konkluderede dog, at Bendtner havde tildelt chaufføren et spark. Det afviste Rosenborg-spilleren.

- Jeg løftede mit ben for at træde hen over ham for at se, om han var ok. Jeg har ikke sparket ham, sagde Bendtner.