Nu er det en benskade: Flere problemer for Viktor Axelsen

Badminton: Viktor Axelsen er uheldig for øjeblikket.

I forsommeren var den tidligere verdensmester så hårdt plaget af astma som følge af græspollenallergi, at han flygtede til pollen-venligere himmelstrøg i Dubai.

Men nu er Axelsen ramt af nye problemer, idet han kæmper med en skade i sit ene ben. Skaden betyder, at han har meldt afbud til Super 1000-turneringen Indonesia Open, som begynder i næste uge, og Super 750-turneringen Japan Open ugen efter.

Det skriver den fynske herresinglespiller selv i et opslag på sin Instagram-profil.

I opslaget erkender han også, at han ikke kan sige noget om, hvornår han er klar til at spille turneringsbadminton igen.

- Efter at være blevet tilset af flere specialister er jeg blevet rådet til ikke at deltage i turneringer i øjeblikket. Jeg var lige kommet mig over astmaproblemerne, som holdt mig væk fra European Games, og jeg var ekstrem motiveret for at komme tilbage på banen. Specielt i Jakarta og Tokyo, skriver Viktor Axelsen på Instagram, og han fortsætter:

- Jeg er enormt skuffet og ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor lang tid jeg er ude. Men tag det roligt, jeg vil gøre alt for at komme tilbage så hurtigt som muligt. Bedre og stærkere end tidligere.

Der er VM i Basel, Schweiz, allerede til august, og det er altså pt. uvist, om Viktor Axelsen når at blive klar til et af sæsonens absolutte højdepunkter.