Nottingham stopper Franks og Brentfords gode stime

For første gang i næsten to måneder tabte Thomas Frank og Brentford, da det blev 0-2 mod Nottingham Forest.

Efter ti kampe i træk uden nederlag i alle turneringer måtte Brentford og holdets danske manager, Thomas Frank, lørdag gå fra banen som tabere.

Nottingham Forest blev for stor en mundfuld for Brentford, der tabte 1-2 i den næstbedste engelske række, The Championship.

Thomas Franks tropper havde ellers gang i en flot stime, og kalenderen skulle skrues tilbage til 15. december for at finde det seneste Brentford-nederlag.

Holdet ligger efter lørdagens resultat på 18.-pladsen i The Championship med 37 point efter 30 kampe, men har stadig en komfortabel afstand på 11 point ned til det første hold under nedrykningsstregen.

Den danske landsholdsspiller Henrik Dalsgaard spillede hele kampen for Brentford, mens Mads Bech Sørensen så opgøret fra bænken.

Nottingham-angriberen Lewis Grabban bragte sit hold foran 1-0 efter et kvarters spil.

Selv samme Grabban brændte et straffespark lidt over 20 minutter inde i anden halvleg, men kunne et kvarter efter se sin holdkammerat Molla Wagué bringe Nottingham foran 2-0.

Brentfords reducering faldt med kun et enkelt minut tilbage af den ordinære spilletid, da spanske Sergi Canos scorede til kampens slutresultat.