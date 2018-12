Norske håndboldmestre misser EM-semifinale med mulehår

Det blev et comeback uden den store forløsning for Norges håndboldkvinder, der missede en plads i semifinalerne ved EM i Frankrig.

I stedet tager Holland og Rumænien de to semifinalebilletter fra gruppe 2.

Det står klart, efter at de sidste kampe i mellemrunden blev færdigspillet onsdag aften.

Norges regerende europamestre indledte mellemrunden uden point, men storsejre over Ungarn, Holland og Spanien betød, at nordmændene pludselig nærmede sig en sensationel plads i semifinalerne.

Efter at Norge onsdag eftermiddag havde slået Spanien med 33-26, så havde nordmændene to chancer for at spille sig videre.

Den første mulighed gik op i røg, da Ungarn slog Rumænien med 31-29. Hvis ungarerne havde scoret blot et enkelt mål mere, så ville det have sendt Norge videre i turneringen.

Den sidste chance bestod i, at Tyskland senere på aftenen skulle slå Holland, og det skete ikke.

I stedet vandt hollænderne med landstræner Helle Thomsen på sidelinjen med 27-21 over tyskerne.

De formstærke nordmænd havde sandsynligvis været favoritter til at genvinde turneringen, hvis de var kommet i semifinalen, men i stedet venter der en kamp om femte/sjettepladsen.

Fra Danmarks gruppe - gruppe 1 - går Rusland og Frankrigs værter videre til semifinalerne, mens Sverige møder Norge i en dyst om femtepladsen.

I semifinalerne står Holland over for Frankrig, mens Rumænien møder Rusland.