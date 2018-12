Norsk verdensstjerne: Jeg følte mig som en dværg

Der er et tronskifte på vej, når det handler om at vinde EM-guld. Norge får i hvert fald meget svært at komme videre til de afgørende kampe i Paris.

Norge, Norge og så lige Norge en gang til.

Men denne gang ser det unægtelig ud til at gå anderledes, for de norske jenters EM-slutrunde ser ud til at slutte allerede efter mellemrunden.

Norge fik "rundjuling" (prygl, red.) af Rumænien i deres sidste kamp i den indledende pulje og står på et stort rundt i pointregnskabet inden kampene mod Ungarn, Holland og Spanien

Rumænien vandt hele 31-23, og sådan en øretæve gør bare ekstra ondt, når man er vant til at vinde. Sidst Norge blev ydmyget på den måde, var helt tilbage i 1997, hvor de blev klædt fuldstændig af i VM-finalen i Berlin af Danmark med 33-20.

Norge har vundet EM-guld ved seks af de seneste syv slutrunder, men det kommer med stor sandsynlighed ikke til at ske denne gang.

- Det giver ingen mening at tale om semifinale lige nu. Vi skal have fokus på os selv og have holdet til at fungere - og så skal vi selvfølgelig til at vinde, konstaterede Veronica Kristiansen til VG Sporten efter ydmygelsen.

De fysisk ekstremt stærke rumænske spillere med en storspillende Cristina Neagu som den altoverskyggende profil, kvaste ganske enkelt Norge.

- Jeg følte mig som en dværg. Det gjorde jeg virkelig.