Norsk teenagefænomen løber cross-VM i Danmark

Der er interessante navne på startlisten til VM i cross, der bliver afviklet i Aarhus i næste weekend.

Ud over fire regerende verdensmestre tæller deltagerfeltet også et af de største europæiske løbetalenter i nyere tid i form af den norske teenager Jakob Ingebrigtsen.

Sidste år vandt han som blot 17-årig EM-guld på både 1500 meter og 5000 meter ved EM i Berlin.

I begyndelsen af marts supplerede han samlingen af EM-medaljer med guld på 3000 meter ved indendørs-EM i Glasgow.

I hjemlandet er han et kæmpenavn og del af en familie af stærke løbere. Hans ældre brødre Henrik og Filip har også international klasse.

Ved cross-VM i Aarhus stiller Ingebrigtsen op i U20-klassen, hvor han skal jagte sejren i en disciplin, der normalt er domineret af løbere fra Kenya og Etiopien.

Hos seniorerne kommer de østafrikanske lande med en lang række stærke navne både hos herrerne og damerne.

Til start er blandt andre den forsvarende crossverdensmester Geoffrey Kamworor, verdensmester på 1500-meteren Elijah Manangoi, og Conseslus Kipruto, der er regerende verdens- og olympisk mester i 3000 meter forhindringsløb.

I Dansk Atletik Forbund er man begejstrede for det stærke deltagerfelt.

- VM Cross i Aarhus vil overgå alt, hvad vi tidligere har set på dansk grund, siger forbundets direktør, Jakob Larsen i en pressemeddelelse.

- Det er ikke hverdagskost, at Kenya stiller med fire regerende verdensmestre uden at kunne føle sig sikre på at vinde titlerne, siger Jakob Larsen.

VM-løbet finder sted omkring Moesgaard Museum lørdag 30. marts.