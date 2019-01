Norsk stjerne: Danmark var VM's klart bedste hold

Norges håndboldlandshold for herrer har to gange i træk spillet sig frem til VM-finalen, men søndag måtte holdet se sig slået klart i finalen mod Danmark. Som det skete mod Frankrig for to år siden.

Norges største stjerne, Sander Sagosen, anerkendte, at holdet var oppe imod overmagten i nederlaget på 22-31 til Danmark.

- Lige nu er Danmark det bedste hold i verden. Danmark spiller det bedste håndbold, har de dygtigste spillere og vinder VM helt fortjent. Danmark var klart VM's bedste hold, siger Sander Sagosen.

Norge førte et par gange i begyndelsen af kampen, men Danmark fik hurtigt overtaget og bragte sig klart foran. Ved pausen lød føringen 18-11, og den voksede i anden halvleg.

- Danmark spillede fantastisk og var det bedste hold i finalen. Vi sled mod deres stærke defensiv og scorede kun 22 mål. Det er vi ikke vant til. Og så stod Niklas Landin en god kamp, vurderer Paris Saint-Germain-spilleren.

Han kunne ikke skjule skuffelsen, selv om Norge nåede at imponere ved VM med sejren over Sverige i mellemrunden og den overbevisende triumf mod Tyskland i semifinalen.

- Det er en blandet følelse. Vi var så tæt på det guld, som vi har arbejdet for, og det er det, man spiller for. Men vi må bare erkende, at Danmark var bedst, og så må vi arbejde videre, siger Sagosen.

Næste år er Norge blandt værterne for EM sammen med Sverige og Østrig.