Norsk statsminister var for tidligt ude med Solskjær-tillykke

Den norske fodboldtræner Ole Gunnar Solskjær blev onsdag hyret som midlertidig afløser for den fyrede José Mourinho i den engelske storklub Manchester United.

Allerede tirsdag aften ønskede Norges statsminister Erna Solberg ved en fejl Solskjær tillykke med jobbet på Twitter.

Erna Solberg fik dog hurtigt slettet sit opslag.

- Jeg slettede mit tweet, da jeg med rædsel indså, at Solskjærs ansættelse kunne åbne for, at Mourinho kunne blive træner for mit hold, Brann, fortæller Solberg til tv-stationen ESPN.

- Nej, spøg til side. Som så mange andre nordmænd ventede jeg spændt på at høre fra Old Trafford i aftes.

- Da jeg så noget, der lignede en bekræftelse, så tweetede jeg "tillykke", men så opdagede jeg, at det var lidt for tidligt, forklarer hun.

Erna Solberg afviser, at hun havde nogen som helst viden om, hvilke beslutninger der blev truffet i Manchester Uniteds bestyrelse.

- Så der foregår ingen hemmelig kommunikation mellem Norges Statsministerium og Manchester United.

- Jeg er dog glad for, at jeg kan ønske Ole Gunnar tillykke. Det er helt sikkert en stor dag for norsk fodbold, siger statsministeren.

45-årige Solskjær spillede i sin aktive karriere for United fra 1996 til 2007. I alt blev det til 366 kampe og 126 mål i klubben.

Blandt de mest mindeværdige øjeblikke i Solskjærs karriere er hans mål i Champions League-finalen i 1999. Her blev nordmanden på dramatisk vis matchvinder i 2-1-sejren over Bayern München.

Solskjær har de senere år været træner i Molde i hjemlandet. Planen er, at han fortsætter i Molde efter den igangværende sæson i Premier League.