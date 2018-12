Norsk langrendsstjerne fortsætter triumftog efter comeback

Konkurrenterne har endnu ikke fundet metoden til at stoppe den norske langrendsstjerne Therese Johaug på langdistancerne i World Cuppen i denne sæson.

Lørdag stillede hun op i sæsonens fjerde langdistancekonkurrence i World Cuppen, og ligesom i sæsonens tre foregående konkurrencer endte Johaug øverst på podiet.

Efter de 15 kilometer fristil i norske Beitostølen krydsede hun målstregen 1 minut og 5,9 sekunder hurtigere end lørdagens nummer to, svenskeren Charlotte Kalla. Nordmanden Ingvild Flugstad Østberg var marginalt langsommere og kom i mål som nummer tre.

Johaug medgiver, at hun har ramt topformen.

- Det var et rigtig godt løb for mig. Det var nok sæsonens bedste løb rent følelsesmæssigt. Jeg følte fra start, at jeg ville have en god dag, og jeg fik gode svar, siger Johaug til NRK ifølge NTB.

Therese Johaug gjorde i slutningen af november comeback i World Cuppen efter 988 dage uden konkurrencer som følge af en dopingkarantæne.

I september 2016 blev nordmanden testet positiv for brug af stoffet clostebol. Hun har selv forklaret, at stoffet stammer fra en creme, hun brugte mod solbrændte læber.

Det resulterede i en dopingkarantæne på 18 måneder, hvilket kostede hende to hele World Cup-sæsoner samt vinter-OL tidligere i 2018.

Tidligere i karrieren har den 30-årige nordmand vundet tre OL-medaljer, heraf en af guld, samt 11 VM-medaljer, heraf syv af guld.