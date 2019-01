Norsk landstræner: Dansk håndbold har hjulpet os

Mange norske VM-spillere har en fortid i Danmark, der har fungeret som et springbræt til større destinationer.

Norge har meget at takke Danmark for, når det kommer til håndbold.

10 af de 16 norske VM-spillere, der torsdag skal møde Danmark i den femte og sidste gruppekamp, har en fortid i dansk håndbold.

Christian Berge, der er norsk landstræner, har også en fortid i dansk håndbold som både spiller og assisterende træner i Århus GF.

Han mener, at norske spillere har haft gavn af at udvikle sig på et højere niveau i Danmark.

- Dansk håndbold har haft en positiv betydning, fordi der er mange norske spillere, som har været i Danmark, inden de er skiftet videre.

- Mange af mine spillere har jo spillet i danske klubber, hvor niveauet er lidt højere end i Norge. Så udfordringen har været større, siger Christian Berge.

En af dem er Sander Sagosen, der nåede at spille i tre år i Aalborg Håndbold, inden han skiftede videre til Paris Saint-Germain. Han er taknemmelig for tiden i Danmark.

- Det har gjort mig til den håndboldspiller, jeg er i dag. Så det har været godt. Og jeg har siden udviklet mig endnu mere i PSG, hvor jeg spiller med de bedste spillere i verden hver dag, siger Sagosen.

Begge hold bliver sat på en alvorlig prøve torsdag, vurderer Rasmus Lauge, som mener, at Norge fortsat er lillebror i håndboldverdenen.

- Ja, det kan man vel egentlig godt sige. Og det regner jeg med, at vi fortsætter med at være på hjemmebane i denne turnering, siger playmakeren.

Kendskabet mellem de danske og norske spillere er noget, begge hold vil forsøge at udnytte bedst muligt.

- De kender jo lige så meget til os, som vi kender til dem. Alle kender jo hinandens favoritbevægelser og favoritskudmønstre. Hvem der er knap så god i forsvaret, og hvem der er bedre.

- Det er i alle spillets facetter, hvor både vi og Norge prøver at finde nogle smuthuller til, hvor vi får udnyttet de andres svagheder bedst.

- Det bliver et spørgsmål om, hvem der vinder den kontrakamp. Det er jeg sikker på, siger Lauge.

Kampen mellem Danmark og Norge spilles torsdag klokken 20.15.