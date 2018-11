Norsk klub ophæver kontrakten med dansk angriber

Frederik Gytkjær er fri til at finde sig en anden klub, efter at Haugesund har ophævet hans kontrakt.

Den danske angriber Frederik Gytkjær, som er bror til landsholdsspilleren Christian Gytkjær, står uden klub.

Fredag oplyser den norske klub Haugesund fra landets bedste række, at Frederik Gytkjær og klubben er blevet enige om at ophæve kontrakten, der ellers løb et år mere.

Årsagen til bruddet oplyses ikke.

Den 25-årige angriber blev hentet til Haugesund i 2017 fra Lyngby. Også hans storebror Christian Gytkjær har tidligere spillet i Haugesund.

Frederik Gytkjær nåede 49 kampe for den norske klub, hvor det blev til 15 mål og fire målgivende afleveringer.

I den netop afsluttede sæson sluttede Haugesund som nummer fire i Elitserien, der blev vundet af Rosenborg.

Frederik Gytkjær er dermed fri til at skrive kontrakt med en anden klub.