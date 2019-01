Norsk fartfænomen stopper på pisterne efter VM

Nordmanden Aksel Lund Svindal er i gang med sin sidste måned som professionel skiløber.

Den 36-årige styrtløbsekspert meddelte lørdag aften til et VIP-arrangement i østrigske Kitzbühel, at han stopper karrieren efter alpin-VM i svenske Åre. VM afvikles fra 5.-17. februar.

Det gik i første omgang de norske medier forbi, men søndag morgen opfangede NRK udtalelserne fra Svindal.

- Jeg koncentrerer mig om løbene i Åre, det bliver mine sidste konkurrencer på topniveau, sagde Svindal lørdag aften.

Da NRK efterfølgende lykkedes med at fange ham søndag formiddag, forklarede Svindal, hvorfor han sneg beskeden ud på lidt uvant manér.

- Det føles lidt surrealistisk at sige, at det hele er slut. Jeg havde ikke orket at indkalde til en pressekonference bare for at sige det. Men nu er der ingen vej tilbage, siger Svindal.

- Det er luksus selv at kunne vælge, hvornår det skal slutte, og den mulighed har jeg nu. Det er helt fair, efter at jeg har været med i mange år. Jeg føler mig tilfreds med, at det her er den sidste vinter, og at jeg kører mine sidste konkurrencer i Åre.

Aksel Lund Svindal er en af de bedste skiløbere i det nye årtusind. Han er stærkest i styrtløb og super-G, men fire gange har han også vundet en World Cup-afdeling i storslalom.

I alt har han vundet 36 World Cup-løb, og han har yderligere 44 podiepladser. Han vandt den samlede World Cup i 2007 og 2009.

Nordmanden har også leveret stærke præstationer ved store mesterskaber.

Han har vundet fire OL-medaljer, og to af dem er af guld. Den seneste OL-guldmedalje sikrede han i Pyeongchang sidste år, da han vandt styrtløbskonkurrencen.

Han har også otte medaljer fra verdensmesterskaber, og fem af dem er af guld. Den samling har han nu en sidste mulighed for at udvide i februar.

Selv om der er blevet længere mellem triumferne, er der stadig fart i Svindals ski. I december vandt han en World Cup-afdeling i super-G i italienske Val Gardena.