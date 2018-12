VM i cykling i Bergen sidste år blev en stor folkefest, men gav også en stor økonomisk lussing til arrangøren, der efterfølgende gik konkurs, samt til lokalsamfundet.

Nu får organisationen bag VM-værtskabet, Bergen 2017 A/S, hård kritik i en ny rapport, der er lavet af en forskergruppe ved universitetet NTNU i Trondheim. Rapporten blev fremlagt tirsdag og konkluderer, at arrangøren manglede store kompetencer.

- Bergen 2017 A/S har vist tegn på en kultur, som fremstår ustruktureret. Man har udskudt ting og satset på, at tingene nok skulle ordne sig. Den kultur ser ud til at være arvet fra Det Norske Cykleforbund (NCF).

- Projektet har manglet styring og en overordnet plan. Det har medført udfordrende samarbejdsrelationer, som igen har medvirket til højere omkostninger end forudset.

- Der har været en høj grad af risikovillighed og optimisme. De mål, man har stræbt efter, fremstår i dag som overoptimistiske og meget lidt realistiske, konkluderer rapporten blandt andet ifølge NRK.

Ifølge rapporten har det norske samfund måttet bøde 380 millioner norske kroner, cirka 293 millioner danske kroner, for arrangementet. Det er Bergen Kommune, Hordaland Kommune, politiet og Helse Bergen (en del af den offentlige sundhedssektor, red.), der har betalt de fleste af omkostningerne.

Forskerne er også kommet frem til, at arrangementet fik 25 millioner norske kroner færre i indtægter end forventet, mens udgifterne var 30 millioner kroner højere end forventet.

Ifølge Bergens Tidende skylder selskabet bag VM 108 millioner norske kroner, cirka 83,2 millioner danske kroner, til 107 forskellige kreditorer.

Den ansvarlige for Bergen 2017 A/S, Mona Haugland Hellesnes, skriver i en sms til NRK, at hun ikke har læst rapporten og derfor ikke vil kommentere den.

NCF, der altså også kritiseres i rapporten, er ikke overrasket over rapportens konklusioner.

- Der kom ikke noget frem, som overraskede os. Men det er vigtigt at få dette frem i lyset, siger cykelforbundets generalsekretær, Eystein Stokstad.

En meningsmåling viser, at flertallet af borgerne i Bergen stadig er stolte over, at byen har været vært for VM i cykling. Meningsmålingen er en del af rapporten fra NTNU.