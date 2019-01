Normalt er han kold og kynisk: Kneb en tåre efter kampen

Herning: Nikolaj Jacobsen er normalt hård og kynisk som håndboldtræner, men efter sejren i Hamburg var han den bløde mand.

Han kneb en tåre og talte mere om sine følelser end om håndbold.

- Min familie har ofret meget for, at jeg kan stå her, og jeg ved, at det betyder meget for dem, hvordan det går i VM-finalen mod Norge.

- Det betyder meget for mig at få lov at slutte VM på hjemmebane i en finale. Jeg havde ønsket Tyskland som modstander, dels fordi jeg har flere spillere på det tyske hold, dels fordi jeg har arbejdet 12 år i tysk håndbold og ved, hvor meget en VM-finale kunne forbedre betingelserne for klubberne, men det vigtigste er, at vi selv er i VM-finalen.

- Alle mine ofre gør, at det er det hele værd.

- Jeg har været med som spiller, hvor vi aldrig vandt noget.

- Jeg har været med som TV2-kommentator, hvor Danmark kom i finalen.

- Danmark har stadig aldrig vundet noget, men nu har vi chancen, og det er en lettelse, at vi har spillet os frem til søndagens finale.

- Der bliver tryk på, og jeg håber, vi kan spille lige så flot håndbold som mod Frankrig. Jeg er glad for det nye udtryk, landsholdet viser, og som jeg ikke har set i de seneste år, og jeg håber, vi kan gentage det i finalen mod Norge, siger Nikolaj Jacobsen.