Norges landstræner efter vanvidskamp: Jeg sad og bandede

Norge var foran 2-0, men endte med at spille 3-3 mod Sverige til stor utilfredshed for landstræneren.

Norges landstræner, Lars Lagerbäck, sad og bandede på bænken, da Norge smed en 2-0-føring i den hæsblæsende 3-3-kamp mod Sverige i EM-kvalifikationen tirsdag aften på Ullevaal stadion i Olslo.

- Ved 2-0 skal vi kunne kontrollere det, men jeg synes ikke, vi fungerede som hold overhovedet. Jeg sad for det meste og småbandede lidt på bænken med tanke på de beslutninger, som blev taget, siger Lars Lagerbäck.

I en vild afslutning fuldendte Sverige først et hæsblæsende comeback, da Robin Quaison scorede til 3-2 i overtiden, efter at Sverige havde været bagud med 0-2.

Men på kampens sidste afslutning udlignede Norges angriber Ola Kamara til 3-3.

- Der er en stor forskel på uafgjort og nederlag. Jeg er taknemmelig for, at vi får 3-3 på kampens sidste berøring. Det er ikke godt, at vi tillader så mange chancer, siger Lars Lagerbäck.

Målscorer Ola Kamara var ikke tilfreds trods det vundne point.

- Det er klart, at der er en tung stemning i omklædningsrummet, når man er foran 2-0 mod Sverige i så vigtig en kamp, siger Kamara.

Sveriges landstræner, Janne Andersson, vidste heller ikke, om han skulle være glad eller skuffet efter kampen.

- Jeg har været med i 37 år, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde har haft så blandede følelser. Når vi vender kampen på den måde og alligevel ikke får tre point, er det enormt surt, siger Janne Andersson.

Med det uafgjorte resultat har Norge nu et point efter to kampe efter nederlaget ude mod Spanien. Sverige har fire point efter deres sejr mod Rumænien.

Gruppen toppes af Spanien, der tirsdag vandt 2-0 mod Malta på to mål af Alvaro Morata.