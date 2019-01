Norge slider sig til førstepladsen i Danmarks VM-gruppe

Norge vandt med 34-24 over Østrig og fører VM's gruppe C, men Danmark har spillet en kamp mindre.

Norge indtager førstepladsen i Danmarks gruppe C ved VM i herrehåndbold, efter at nordmændene mandag vandt med 34-24 over Østrig.

Dermed bringer Norge sig op på seks point efter de tre første kampe. Danmark har fire point, men kan erobre førstepladsen tilbage, når holdet senere mandag spiller sin tredje VM-kamp mod Saudi-Arabien.

Østrig har sammen med Tunesien og Chile to point, mens Saudi-Arabien endnu ikke har point.

I første halvleg fulgtes Norge og Østrig ad. Sidstnævnte kæmpede sig til nogle fine mål i angrebet, og Norge svarede igen ved at score på hurtig midte eller kontraløb.

Midtvejs i halvlegen kom Norge foran med to mål, men i undertal fik Østrig lavet to hurtige kontramål efter ukoncentrerede fejl i det norske angreb, og stillingen var helt lige ved 10-10.

Derfra gik det meste Norges vej, men det lykkedes aldrig for alvor at ryste østrigerne af, og holdene gik til pause med en stilling på 16-13 til Norge.

Anden halvleg fulgte samme mønster. Østrigerne forsvarede sig godt, men Norge trak stille og roligt fra.

Ikke mindst på grund af storspil fra den tidligere Aalborg Håndboldspiller Sander Sagosen, som til dagligt deler spilletid med Mikkel Hansen i Paris Saint-Germain.

Bagspilleren scorede otte mål i kampen og lavede mange flotte assister.

Danmark møder Østrig tirsdag, mens Norge venter torsdag i holdenes sidste kamp i gruppespillet. De tre bedste hold i hver gruppe går videre til mellemrunden.