Norge slår Spanien og kan fortsat nå EM-semifinalen

Norge var kun foran med et mål ved pausen mod Spanien, men i anden halvleg viste de norske kvinder klassen.

Det kan blive lidt af en thriller for Norges håndboldkvinder at følge med i kampene ved EM onsdag aften.

Norge vandt sin sidste kamp i mellemrundens gruppe 2 med 33-26 over Spanien.

Dermed kan Norge stadig gå videre til semifinalen. Det kræver dog, at andre resultater flasker sig.

Spanien, som ikke havde noget at spille for, gjorde ellers flot modstand mod Norge i første halvleg af onsdagens EM-kamp.

Men i anden halvleg var der klasseforskel, og Norge endte med at vinde opgøret med syv mål.

I den målrige første halvleg var Spanien godt med, og Norge var kun knebent foran med 18-17 ved pausen.

Norge brugte pausesnakken bedst, og i anden halvleg var spanierne slet ikke i stand til at score i nær så hyppig grad. Det blev kun til ni spanske scoringer i de sidste 30 minutter.

Med sejren har Norge stadig chancen for at nå i EM-semifinalen, men det kræver blandt andet, at Ungarn slår Rumænien i samme gruppe.

Norge har deltaget i alle EM-finaler siden 2002, og det er blevet til syv EM-guldmedaljer.