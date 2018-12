Norge lider første nederlag i EM-kamp siden 2014

De norske håndboldkvinder tog lørdag hul på at forsvare EM-titlen ved slutrunden i Frankrig.

Første bump på vejen hed Tyskland, og det skulle vise sig at blive en vanskelig opgave for det stjernespækkede norske mandskab.

De syvdobbelte europamestre måtte se sig slået af et klogt spillende tysk hold, der sled sig til en 33-32-sejr i holdenes første kamp i gruppe D.

Dermed satte tyskerne en stopper for Norges EM-sejrsstime. Norge havde inden lørdagens kamp ikke tabt en eneste kamp ved EM siden 2014, hvor holdet tabte en kamp i mellemrunden, men alligevel endte med at vinde turneringen.

Både Norge og Tyskland lagde stærkt fra land i lørdagens kamp, og for en gangs skyld var det ikke Norge, der alene sad på kontraløbet.

Her fik Tyskerne også god vind i sejlene. Samtidig fik holdene straffet hinandens små fejl, og efter 12 minutter var stillingen 6-6.

Få minutter senere var Tyskland for første gang foran, men det holdt kortvarigt, blandt andet på grund af fire scoringer på fire minutter fra norske Emilie Arntzen.

Derfra fulgtes de to hold ad, og Norge kunne gå til pause foran med et enkelt mål 16-15.

Fra anden halvlegs start forsøgte de norske kvinder ihærdigt at ryste tyskerne af sig. Men Tyskland spillede klogt og formåede med flotte langskud og fantastisk kontraspil at bide sig fast.

I sidste halvdel af anden halvleg var tyskerne hele tiden foran med et par mål, og det var svært fra nordmændene at komme helt op.

Det lykkedes dog med et minut igen, men Tyskland scorede på det efterfølgende angreb, og da nordmændene brændte, endte det hele med en sensationel tysk sejr.

Både Norge og Tyskland blev ramt af alvorlige skader op til mesterskabet.

Med ni minutter tilbage af den sidste testkamp mod Frankrig blev norske Amanda Kurtović korsbåndsskadet.

Også den tyske anfører, Kim Naidzinavicius, måtte melde afbud til EM, da hun få uger før slutrunden fik en alvorlig meniskskade i en Champions League-kamp.

Det er andet mesterskab i træk, der bliver ødelagt for tyskeren. Ved VM sidste år nåede Naidzinavicius kun at spille to minutter, før hun pådrog sig en korsbåndsskade.

Foruden Norge og Tyskland er også Rumænien og Tjekkiet i gruppe D. De to hold mødes senere lørdag.

I gruppe C vandt Holland med danske Helle Thomsen på trænerbænken lørdag en sejr på 28-25 over Ungarn efter 11-11 ved pausen.

EM bliver afholdt hvert andet år, og Norge har vundet turneringen syv gange, siden den startede i 1994.