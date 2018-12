Norge kommer på pointtavlen med storsejr over Ungarn

De norske håndboldkvinder kom godt i gang i mellemrunden ved EM-slutrunden i Frankrig.

Fredag aften var der på ingen måde tvivl om udfaldet, da Norge slog Ungarn med hele 38-25.

Det skete efter en pauseføring på 19-12.

Heidi Loke scorede syv gange for Norge, mens både Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal leverede seks mål hver i opgøret.

Sejren betyder, at Norge kom på to point i mellemrunden i gruppe 2, hvor Ungarn også har to point, som blev taget med fra gruppespillet.

Rumænien og Holland har begge fire point med over i mellemrunden i gruppen, mens også Tyskland har fire point efter 29-23-sejr over Spanien tidligere fredag.