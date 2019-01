Norge kan være uden profil i VM-finale

Det norske herrelandshold i håndbold kan risikere at måtte undvære en af sine største profil i søndagens VM-finale mod Danmark.

Bagspilleren Magnus Rød frygtes således at have fået en forstrækning i sit baglår i fredagens semifinale mod Tyskland, som nordmændene besejrede 31-25.

- Han fik først et trælår, som ikke var så voldsomt, og han kunne spille videre. Derefter fik han sandsynligvis en forstrækning i baglåret, siger fysioterapeut Harald Markussen til TV2 Norge.

- Sådan nogle skader undersøger man løbende for at finde en prognose. Normalt siger man, at det tager alt fra 7 til 50 dage at komme sig over. Det er meget forskelligt, men det bliver svært med to dages pause.

Harald Markussen mener ikke, at det er sandsynligt, at Rød kan spille finalen.

Det 21-årige stortalent, der til daglig spiller i tyske Flensburg-Handewitt, lavede syv mål i Norges semifinalesejr og er i alt noteret for 41 ved VM.

Søndagens guldkamp mellem Norge og Danmark bliver spillet i Jyske Bank Boxen klokken 17.30.