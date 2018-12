Norge har kniven for struben

Norge klarede sig dårligt i den indledende pulje, hvor det blev til et højst overraskende nederlag i den første kamp mod Tyskland, mens holdet senere også tabte til Rumænien - og det betød, at de ellers så sejrsvante norske jenter kom videre til mellemrunden uden et eneste point på kontoen.

Hvis Norge, der har vundet EM-guld med seks af de seneste syv slutrunder, ikke vinder over velspillende Holland er det ikke længere for træner Thorir Hergeirsson og hans spillere at nå videre til en semifinale i Paris på fredag.

En speciel kamp

Men det bliver noget sværere mod Holland, der indtil videre har gjort rent bord i Frankrig. Tre sejre i pulje og en sikker sejr på 29-24 i den første kamp i mellemrunden over Rumænien, hvor Helle Thomsen endda måtte spille uden profilen Nycke Groot i mere end 50 minutter.

- Vi ved, at det bliver rigtig svært mod Norge. Jeg har set alle deres kampe, og vi ved jo, at de er rigtig stærke, siger Helle Thomsen, der som hollandsk landstræner endnu ikke har prøvet at besejre Norge.

For Team Esbjergs Estavana Polman bliver kampen speciel, da hun i det daglige spiller på hold med tre af de norske spillere. Det drejer sig om Sanna Solberg, Vilde Mortensen Ingstad og Marit Røsberg Jacobsen.

- Vi har to chancer for at komme videre til semifinalen, men vi vil da meget gerne prøve at slå Norge, fortæller hun.