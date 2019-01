Norge gjorde sin del af arbejdet

Herning: De norske spillere havde ikke planlagt en tur til Hamburg på fredag, inden de tog i hallen i Herning til kampen mod Ungarn.

Nordmændene gjorde deres del af arbejdet ved at vinde 35-26 over Ungarn, men måtte vente yderligere to timer på den endelige afgørelse mellem Danmark og Sverige.

Norge kom fint fra start og lignede en vinder allerede efter et kvarters spil, da nordmændene havde bragt sig foran 10-6 på fem målaf Magnus Jöndal, den tidligere GOG-spiller, nu Flensburg-Handewitt og en af VM's sikreste straffeskytter.

De norske tilskuere raslede med kobjælderne og var i strålende humør i takt med, at Magnus Röd og Sander Sagosen fandt deres normale niveau.

Det norske forsvar fungerede fint, dog havde den tidligere Sønderjyske-stregspiller Magnus Gullerud problemer med at finde ud af dommerlinjen og lænede sig op af flere udvisninger.

Udvisningerne var Norges værste trussel mod en sikker sejr.

Den norske føring på fire mål holdt dog det meste af tiden trods udvisningerne, og Gøran Johannesen supplerede bagspillerne med god styring og mindre gode langskud.

Ungarn kæmpede tappert, men det virkede ikke, som om de selv troede på, at de kunne slå de sultne nordmænd.

Norge startede anden halvleg i overbevisende stil og bragte sig foran 20-14 på fem minutter.

Kristian Bjørnsen og Magnus Jøndal var et par farlige fløje med ni af de første 20 norske mål.

Sander Sagosen spillede over for Laszlo Nagy i det ungarske forsvar og tog en slapper for at spare på kræfterne til de kommende kampe.

Min sidemand, den norske konsulent Kent-Harry Andersson var nervøs og slog i bordet, når det ikke gik efter hans hoved, men nordmændene havde ingen grund til panik. De bragte sig foran 23-15 og var ikke i fare for at miste den sikre føring.

Allerede efter 12 minutter førte nordmændene med 10 mål ved 26-16.

Derefter sløsede Norge lidt og tog let opgaven, men de sidste 10 minutter var kun en formalitet.

Ungarn har turneringen igennem haft problemer med skader og gravide hustruer, og det har givet et hakkende VM. Det har formentlig været sidste gang, vi ser Laszlo Nagy ved et VM. Han er ved at være en gammel mand og har rigeligt klubkampene for Veszprem.

Norge gav chancen til sin andenmålmand Espen Christensen i anden halvleg. Han har efter min opfattelse været den bedste af de to norske keepere, der dog mangler det sidste i at have verdensklasse.

Det gav Magnis Röd imidlertid som højre back. Han bliver en gevinst for Flensburg i anden halvsæson.

Bjarte Myrhol var en stærk stregspiller, ikke mindst i betragtning af, at han plages af vabler under fødderne.

Som kampens bedste spiller valgtes endnu engang den tidligere GOG-spiller Magnus Jöndal fra Flensburg-Handewitt.

Norge-Ungarn 35-26 (16-12)

Mål for Norge: Magnus Jördal 7, Magnus Rød 7, Bjarne Myrhol 6, Kristian Bjørnsen 5, Sander Sagosen 4, Petter Øverby 2, Magnus Gullerud 2, Gøran Johannesen 2.