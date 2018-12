Norge får rumænske bank og tager nul point med videre

Rumænien vandt over Norge ved en slutrunde for første gang i 18 år. Rumænerne vandt 31-23 ved EM i Frankrig.

Norges håndboldkvinder har vundet seks ud af de seneste syv EM-slutrunder, men det bliver svært for nordmændene at vinde igen i år.

Nordmændene tager nemlig ikke nogen point med over i mellemrunden, efter at holdet onsdag aften tabte med de klare cifre 23-31 til Rumænien.

Det er første gang siden EM i 2000, at Rumænien slår Norge ved en slutrunde.

Tidligere i turneringen tabte Norge også til Tyskland, der også er videre til mellemrunden fra gruppe D.

Begge holds angreb kom bedre i gang end målvogterne og de forsvarende spillere, og derfor var målfrekvensen høj i kampens første fase.

Ved stillingen 8-8 begyndte rumænerne at få gang i defensiven, og det udnyttede østeuropæerne til at opbygge et forspring på 18-12 ved pausen.

Norges landstræner, Thorir Hergeirsson, fandt ikke formlen til at vende det truende nederlag i pausen.

Rumænerne blev ved med at holde en komfortabel afstand på måltavlen blandt andet på grund af en velspillende Cristina Neagu i angrebsspillet.

Derfor kom Norge aldrig tæt på et comeback. I stedet udbyggede Rumænien føringen, som nåede at være oppe på ni mål, inden alle de rumænske reserver i slutfasen sørgede for at køre sejren hjem.

Rumænien har gjort rent bord i det indledende gruppespil. Derfor tager holdet fire point med over i mellemrunden.

I gruppe C vandt Ungarn med 32-26 over Spanien i en direkte dyst om at tage to point med over i mellemrunden.

Mellemrundens gruppe to ser derfor således ud inden de første kampe i gruppen på fredag:

* Rumænien og Holland, 4 point.

* Ungarn og Tyskland, 2 point.

* Spanien og Norge, 0 point.