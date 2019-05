Nordsjællandsk talentfabrik laver ni millioner i overskud

Der er gode penge i at udvikle fodboldtalenter. For tredje år i træk lavede FC Nordsjælland i 2018 overskud.

Fodboldforretningen i FC Nordsjælland går forrygende i disse år.

I 2018 lavede superligaklubben fra Farum et overskud på ni millioner kroner ud af en omsætning på 132,8 millioner kroner.

Det er tredje år i træk, at den nordsjællandske talentfabrik kommer ud med et overskud.

Direktør Søren Kristensen oplyser til klubbens hjemmeside, at overskuddet vil blive brugt på den fortsatte udvikling af talenter.

- Hele overskuddet vil vi reinvestere i at give endnu flere og bedre muligheder for talentfulde drenge og piger for at kunne forfølge deres drømme i og omkring vores akademier, siger Søren Kristensen.

Omsætningen i FCN er faldet med 6,4 millioner kroner fra 139,2 millioner kroner i 2017 til 132,8 millioner kroner i 2018 i Farum-klubben. Det forklares med færre transferaktiviteter.

Klubben kan samtidig glæde sig over, at indtægterne fra tv, hjemmekampe og sponsorer er stigende.