Nordsjællands håndboldherrer gjorde deres pligt ude mod bundholdet TMS Ringsted og tog to point med hjem.

Gæstelisten til slutspillet i Herre Håndbold Ligaen er ved at tage form, men håndboldherrerne fra Nordsjælland håber at klemme sig ind, inden døren lukker.

Mandag aften gjorde holdet sit for at bevare håbet om en plads i top-8. Med en sejr på 27-24 ude over bundproppen TMS Ringsted kom Nordsjælland op på 17 point.

Det er to point færre end Ribe-Esbjerg, der lige nu indtager den eftertragtede ottendeplads. Nordsjælland ligger på tiendepladsen før de sidste fire kampe i grundspillet.

TMS Ringsted kæmper for at komme væk fra nedrykningspladsen. Holdet har skrabet ni point sammen i de første 23 kampe.

Nordsjælland fik hurtigt bragt sig foran i mandagens sjællandske møde. Holdet var stort set hele tiden to-tre mål foran, men kort før pausen sørgede Lasse Uth for en føring på 14-10.

En reducering af Anders Møller ti sekunder før pausen gjorde dog, at værterne holdt de nordsjællandske gæster inden for rækkevidde før anden halvleg.

Nicolas Lundbye Kristiansen bragte Nordsjælland på 15-11 et halvt minut inde i anden halvleg.

Men Ringsted leverede et stærkt comeback og kom på 16-16 ti minutter senere. Herfra var det frem og tilbage, mens spillere og trænere på de to holds bænke holdt vejret.

Et mål af Dan Beck Hansen sendte Nordsjælland foran 23-21 med ni minutter igen, og Ringsted tog en timeout.

Med et minut tilbage dømte dommerne angrebsfejl på Ringsteds Rune Ohm, og med en føring på 26-24 skulle nordsjællænderne bare have de sidste 60 sekunder til at gå.

Nordsjælland møder i næste uge Ribe-Esbjerg i et vigtigt slag om den ottende slutspilsplads.