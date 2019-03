Nordsjælland-GOG: Navne med glæde hos ny landsholdsspiller og tanker om en legende

Det var noget af en mail, den 21-årige GOG-fløj, Emil Jakobsen, modtog tirsdag. Der stod nemlig, at han var udtaget til landsholdet og skal møde ind i København med de andre "tunge" drenge i dansk håndbold i forbindelse med to EM-kvalifikationskampe i april mod Montenegro.

- Jeg måtte læse mailen flere gange, før jeg helt kunne fatte, hvad der stod, og derefter var det ikke til at få smilet fra mit ansigt, fortæller Emil Jakobsen til Sport Fyn.

Derefter skyndte han sig at fortælle den store nyhed til sin familie, der blev lige så glad. Og stolt.

Emil Jakobsen, der stammer fra Kerteminde, har spillet i GOG siden U12. Han er kun i gang med sin anden sæson på seniorniveau. I denne sæson har Emil Jakobsen stort set spillet samtlige minutter i samtlige kampe på grund af Henrik Tilsteds langtidsskade, og han har vist storform. Og det har landstræner Nikolaj Jacobsen altså nu kvitteret for.

- Det har givet mig tryghed at vide, at jeg skulle spille, lyder det fra Emil Jakobsen.

Men i GOG skal man altså ikke blive stor i slaget, selv om man er blevet udtaget til landsholdet. Som en af de yngste i truppen blev Emil Jakobsen af holdleder Lars Kristiansen således sat til at bære holdets spillertasker fra bussen og ind i Helsingør-hallen.

- Emil brokkede sig lidt, men sådan skulle det være, konstaterede Lars Kristiansen med et grin efter GOG's ankomst til hallen godt halvanden time før kampstart.

Jeg kan aldrig køre ind i Helsingør uden at tænke på den håndboldspiller, som var mit første idol. Jørgen Petersen, der spillede mange år for HG men også optrådte for Helsingør, er kendt som Danmarks bedste håndboldspiller gennem tiderne, og han blev også i 2006 kåret til verdens bedste gennem tiderne på en rangliste bragt i Ekstra Bladet. Jeg husker ham bedst for "kringlerne" - en teknisk finesse, som GOG's Lasse Møller også nogle gange har vist, at han mestrer. I sine 68 landskampe for Danmark scorede Jørgen Petersen 268 mål, og i den hjemlige turnering var han med til at sikre HG mesterskabet fem gange i træk fra 1966 til 1970. Jørgen Petersen døde i 2011 efter en forgæves kamp mod en hjernesvulst.

GOG ender sandsynligvis som toer i grundspillet. Det betyder, at GOG med to point ført over kommer i slutspilspulje 2 sammen med nummer tre (et point), seks (nul point) og syv (nul point). Det er næsten helt sikkert, at Århus Håndbold bliver en af GOG's modstandere som syver. Pt. bliver BSV som treer og Skjern som sekser de to øvrige modstandere, men det billede kan sagtens ændre sig. Blandt andet banker TTH Holstebro og Skanderborg Håndbold på til tredjepladsen. Det hele bliver afgjort i sidste runde af grundspillet lørdag den 6. april, hvor GOG i Gudme tager imod Ribe-Esbjerg HH, der ligger i en dramatisk kamp med Sønderjyske om den ottende og sidste plads i slutspillet.