Nordmanden har trænet skuddet i årevis

Sander Svendsen blev ofte holdt godt nede af Esbjergs midterforsvar, men ved sejrsmålet lynede skudfoden, og det var en præstation at træffe den hoppende bold så præcist og hårdt.

Fodbold: OB's nye norske angriber fik igen belønning for det arbejde, han har udført det meste af sit unge liv.

- Det er altid dejligt, når det lykkes med det detaljer man træner. Jeg har altid trænet afslutninger og skud, og her lykkedes det at omsætte det til det afgørende mål.

- Naturligvis var det speciel fornemmelse for mig, men det vigtigste var, at holdet fik den vigtige sejr, sagde Sander Svendsen, som nu har scoret tre gange i tre kampe.

Dagen efter debuten mod Lyngby fik nordmanden lige markeret farligheden, da han scorede to gange i en reservekamp.

- Ved målet rykker jeg på tværs af feltet ud mod Ryan Johnson Laursen, der ser mig og serverer en perfekt aflevering. Bolden kom hoppende og så var det bare om at satse alt og koncentrere sig om at holde bolden nede, så den ikke gik over mål, sagde Sander Svendsen, der fik sin opvækst hjemme i vestnorske Molde, hvor han også fik sin seniordebut.