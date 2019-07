Nordmand vil indfri løfter i OB

Rekord-ung spiller på norsk guldhold

Sander Svendsen er født og opvokset i fodboldglade Molde på den norske vestkyst. Næsten alle i slægten har spillet fodbold, og moren Ellen og faderen Svend Jarle har spillet på Moldes bedste hold.



Den to yngre bror Tobias går også for at være et f Norges største talenter. Det stempel havde Sander Svendsen i flere år.



Sander Svendsen fik debut som 15-årig i maj 2013 og blev skiftet ind i slutfasen i 4-1-sejren mod Aalesund. Han scorede sit første mål i april 2014 mod Sarpsborg. Svendsen har været til prøvetræning nogle gange i Ajax.



Men ved slutningen af 2013 skrev spilleren en tre-årig kontrakt med Molde.



I 2014 blev Sander Svendsen den yngste spiller nogensinde på et norsk mesterhold. han fik 12 kampe i den sæson og blev af den engelske avis The Guardian regnet blandt de mest talentfulde i Europa. Ekstra Bladet beskrev ham som en af de 20 mest talentfulde under 20 år i Skandinavien.



I 2015 kårede forbundet Svendsen til "Årets Talent", og kontrakten blev forlænget i Molde til udgangen af 2017.



I august 2017 købte svenske Hammarby spilleren for angiveligt cirka fem millioner danske kroner på en fire-årig kontrakt. Sander Svendsen har i det seneste halve år været udlejet til Odds BK i Norge, men nu er lejekontrakten udløbet.



Hammarby har derefter valgt at sælge angriberen til OB - for angiveligt et par millioner kroner.