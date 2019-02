Nordmænd drømmer om gentagelse af OL i Lillehammer

Idrætseliten ser gerne, at vinter-OL vender tilbage til Norge. For 25 år siden blev OL afholdt i Lillehammer.

Tirsdag er det 25 år siden, at vinter-OL i Lillehammer blev skudt i gang med en åbningsceremoni. 12. februar 1994.

Nostalgien får flere nordmænd til at drømme på ny, skriver nyhedsbureauet NTB.

Står det til det mangeårige norske medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) Gerhard Heiberg, bør Norge går efter at få vinterlegene til landet igen.

- Norge trænger i allerhøjeste grad til at få et nyt OL. Med et nyt OL kan vi endnu en gang vise verden, hvordan det kan gøres rimeligt og fantastisk.

- Lillehammer-OL står som det bedste vinter-OL nogensinde. Det er man fortsat enig om i IOC, siger nordmanden til NTB.

Gerhard Heiberg stod selv i spidsen for organisationskomitéen for Lillehammer-legene. Frem til 2017 var han medlem af IOC og er nu æresmedlem.

- IOC ønsker at få legene tilbage til Norge. Folkestemningen, tilskuertallene, entusiasmen og begejstringen har vi ikke set lignende noget andet sted, siger han.

Norge har ikke indsendt et bud til OL i 2026. Men et bud på vinterlegene i 2030 kan måske komme på tale.

I hvert fald ønsker flere idrætskredse i landet, at Norge afsøger muligheden for at afholde OL spredt over et stort geografisk område. Afholdelse med andre lande kan også komme på tale.

- Vi synes, det er vigtigt at få et svar fra Idrætsforbundet på, om vi skal arrangere et OL og paralympiske lege i 2030 eller ikke. Selv om Trøndelag kan leve uden et OL, synes flere af os, at det er på tide, at vi får OL tilbage til Norge, siger Kjell Bjarne Helland, der er organisationschef i idrætskredsen Trøndelag.

Også Geir Berge Nordtveit, der er leder af idrætskredsen Telemark, bakker op om ideen om at få legene tilbage til Norge.

Ifølge NTB kostede det over syv milliarder norske kroner at afholde vinterlegene i 1994. Beløbet blegner imidlertid i sammenligning med andre olympiske lege, der er afholdt siden.