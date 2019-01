Nord- og sydkoreanere er blevet venner før håndbold-VM

Når herrernes håndbold-VM begynder torsdag med åbningskampen i Berlin, blive det med en dyst mellem de tyske medaljebejlere og det stærkt undertippede koreanske hold.

Selv om Korea ikke levnes mange chancer i den kamp eller ved slutrunden i det hele taget, er koreanerne på forhånd en slags vindere.

I lighed med flere store sportsbegivenheder i det seneste år består holdet nemlig af spillere fra både Nord- og Sydkorea, selv om det egentlig kun var Sydkorea, som var tildelt en VM-billet.

Truppen består af 12 sydkoreanske spillere og fire spillere fra Nordkorea. Efter startvanskeligheder har spillerne fundet fælles fodslag.

- Vi var lidt distancerede, da vi mødte nordkoreanere for første gang, men vi har lært hinanden bedre at kende i de dage, vi har været sammen. Nu er vi blevet venner, siger anfører Jung Su-Young, der er fra Sydkorea.

Landstræner Cho Young-Shin fortæller, at nordkoreanerne halter et stykke efter håndboldmæssigt, men han lover samtidig, at mindst en nordkoreaner vil få spilletid i alle VM-kampe.

- Teknisk er nordkoreanerne ikke de stærkeste, men de har et stort ønske om at integrere sig på holdet. De er i ekstremt god form, og det vil jeg tage med, når jeg skal lægge taktikken, siger træneren.

Samtidig påpeger han, at der er noget symbolsk over, at det fælles koreanske hold spiller sine VM-gruppekampe i Berlin.

- Det giver meget mening for os at spille kampene i Berlin. Det er en by, som var delt, men fandt vej til fred efter murens fald. Som et forenet hold vil vi vise, at Korea også kan finde en vej, siger træneren.

Den nordkoreanske spiller Ru Kyong-Song håber, at han sammen med sine tre landsmænd kan få en værdifuld erfaring.

- Det bliver vores første VM. Vi har store forventninger til, hvad der venter os, og hvad vi skal lære. Vi vil arbejde hårdt for at opnå store resultater, siger han.

Korea er havnet i en hård pulje, hvor de skal møde Tyskland, Frankrig, Rusland, Serbien og Brasilien. De tre bedste hold går videre til mellemrunden.