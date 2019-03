Nogle hendelser er større end Formel 1 - se den smukke gestus til Formel 1-ikon og ofrene for terrorhandling

Torsdag morgen blev Formel 1-verdenen ramt af et chok, da den mangeårige løbsdirektør Charlie Whitning blev fundet død på sit hotelværelse efter en blodprop.

24 timer senere blev det australske kontinent ramt af endnu en tragisk hendelse.

To moskeer i Christchurch, New Zealand, blev beskudt under fredagsbønnen. 50 personer er meldt dræbt, mens yderligere 50 er meldt såret.

Forud for Australiens Grand Prix blev der afholdt et minuts stilhed efterfulgt af Australiens national sang.

Se den smukke og rørende gestus i klippet ovenfor.