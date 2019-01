Nøglekamp mod København: Odense HC lever i Europa

Med en sejr over Brest Bretagne Handball på hjemmebane er Odense HC pludselig seriøst med i spillet om en plads i kvartfinalerunden i Champions League.

Håndbold: Odense HC kom til hovedrunden i Champions League med kun et enkelt point og lå dermed sidst i gruppe 1 før søndagens opgør mod franske Brest Bretagne Handball i Odense Idrætshal. Et nederlag mod Brest ville reelt have betydet et farvel til muligheden for en plads i kvartfinalerunden, men nu vandt de orange opgøret med 28-24, og dermed lever cheftræner Jan Pytlicks tropper fortsat i Europa. Med sine nu i alt tre point overhaler Odense HC Brest, der har to point, og fynboerne kommer op på siden af København Håndbold i kampen om fjerdepladsen i gruppen, der vil udløse en plads i kvartfinalerunden. Det var da også en tydelig stolt og glad Jan Pytlick i minutterne efter opgøret. Men det var samtidig en cheftræner med begge ben på jorden. Han sagde: - Ja, vi er med. Men vi ved også, at vi skal slå København ude og hjemme og Brest i Frankrig. Så der er fortsat lang vej. Men det var en god begyndelse for os på hovedrunden. Med de kort lagt op bliver der en kontant nøglekamp for Odense HC i næste kamp - ude mod netop København, mandag den 4. februar. Det er i øvrigt et opgør, der skal spilles i Brøndbyhallen. De tre øvrige hold i gruppe 1 er: Rostov (syv point), Buducnost (seks point) samt Metz (fem point).

Odense HC-Brest Bretagne Handball 28-24 (14-10) Champions League, hovedrunden



Kampens gang: 2-1, 6-4, 8-5, 10-6, 12-8, (14-10), 17-12, 17-15, 20-17, 23-20, 25-22, 28-24.



Mål: Odense HC: Stine Jørgensen 6 (1), Freja Cohrt 5, Mie Højlund 4, Mette Tranborg 3, Kathrine Heindahl 3, Trine Østergaard 2, Nadia Offendal 2 (1), Jessica Quintino 1, Ingvild Bakkerud 1, Sara Hald 1. Brest: Ana Gros 7 (1), Jovana Stoiljkovic 6, Allison Marie Pineau 3, Sladana Pop-Lazic 3, Marta Mangue 2, Pauline Coatanea 2, Constance Mauny 1.



Bedste spiller: Odense HC: Stine Jørgensen. Brest: Ana Gros.



Udvisninger: Odense HC: 3. Brest: 5.



Dommere: Radojko Brkic og Andrei Jusufhodzic, Østrig. Præstation ok, men overså altså straffekast mod Kathrtine Heindahl i kritisk slutfase af opgøret.



Tilskuere: 1737.



Odense HC's næste kamp: 30. januar, kl. 19.30: Skanderborg Håndbold-Odensen HC (ligaen). Næste kamp i Champions League bliver mod København Håndbold, mandag den 4. februar, kl. 19.00. Opgøret spilles i Brøndbyhallen.

Spillerne fra Odense HC viste god udstråling og tænding. Her Mette Tranborg efter en scoring. Foto: Robert Wengler/Ritzau Scanpix

Lidt for åbent forsvar Op til kampen havde Odense HC haft megen fokus på det forventede tryk, som Brests angreb ville lægge på det orange forsvar. Specielt i de første 30 minutter blev det imidlertid nærmest omvendt. Franskmændene virkede kyste over det kontante forsvarsspil fra Odense HC, og gæsterne havde svært ved at komme igennem til afslutninger. Althea Reinhardt var Jan Pytlicks valg i målet fra start, og hun kom også godt af sted - sandsynligvis mentalt løftet af et snuppet straffekast i opgørets start. I anden halvleg faldt de orange et niveau i forsvaret. Der blev for åbent, og de to bagspil-profiler, Ana Gros og Jovana Stoiljkovic, fik plads til at hamre bolde i nettet. De to endte med at score 13 mål for Brest - altså mere end halvdelen af gæsternes mål. Som hold var Brest Bretagne Handball imidlertid en skuffelse. Odense HC førte hele kampen. Men franskmændene var ved at komme op i slutfasen, hvor blandt andet tre fynske bolde kastet direkte i hænderne på Brest-spillere kunne have fået alvorlige følger. - Vi skal have minimeret antallet af fejl. Dem vil der ikke være råd til i Brest, konstaterede Jan Pytlick. Med det mere åbne forsvar fik både Reinhardt og Tess Wester det også vanskeligt i målet. Wester leverede dog en vigtig pragtredning, da tingene begyndte at stramme til for de orange.

Franskmændene slog sig mere på Odense HC-spillerne, end de havde regnet med. Her Ana Gros (6) og Allison Pineau (7) mod Stine Jørgensen (tv.) - Odense HC's bedste - og Kamilla Larsen Foto: Robert Wengler/Ritzau Scanpix

Stine Jørgensen kampafgørende Stine Jørgensen blev - tæt fulgt af Nadia Offendal - kampens spiller for Odense HC. Ja, hun blev reelt kampafgørende med sine seks scoringer og flotte oplæg. Stine Jørgensen er for alvor tilbage mod sin gamle form efter sin langtidsskade og operation. - Jeg synes fortsat, jeg mangler en lille smule, lød det dog fra Stine Jørgensen, der tilføjede: - Jeg blev også sat fint op i dag til skud - specielt af Offendal. Men selvfølgelig var det dejligt at skyde bolde i kassen på vigtige tidspunkter. Vi havde en fin nerve hele vejen igennem. Vi kunne hurtigt fornemme, at vi sagtens kunne være med - at vi sagtens kunne slå dem. I anden halvleg kom vort forsvar lidt ud af balance, og vi begik for mange individuelle fejl, men vi blev ikke rystet og holdt fast i den plan, vi havde lagt. Odense HC skal i den kommende tid have fokus på både ligaens grundspil - hvor fynboerne pt. er ubesejret - og Champions League. Stine Jørgensen: - Vi har heldigvis en bred trup, og der er råd til at give bærende spillere pauser. - Og en spændende kamp mod København 4. februar? - Det er altid specielt at skulle spille mod et dansk hold i Champions League. Det bliver en kamp med masser af tænding.